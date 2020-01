Le sindromi parainfluenzali sono affezioni di vario tipo che possono essere causate da oltre 250 virus differenti . Come anticipato, nella maggior parte dei casi, gli agenti patogeni responsabili delle simil-influenze sono paramyxovirus (quelli dell'influenza vera e propria sono, invece, orthomyxovirus). Le sindromi parainfluenzali possono essere provocate, però, anche da altri virus, come adenovirus , enterovirus , coronavirus o virus respiratorio sinciziale .

HPIV 1-4 sono strettamente correlati per le manifestazioni che sono in grado di provocare, ma sono distinti tra loro dal punto di vista genomico, sierologico ed antigenico.

I virus parainfluenzali umani sono componenti della famiglia Paramyxoviridae, come il virus respiratorio sinciziale (RSV) e l' agente eziologico del morbillo . In particolare, si riconoscono virus parainfluenzali appartenenti ai generi Respirovirus (virus parainfluenzale umano 1, HPIV-1 e virus parainfluenzale umano 3, HPIV-3) e Rubulavirus (HPIV-2 e HPIV-4). I virus parainfluenzali sono virus ad RNA , a singolo filamento negativo.

I virus parainfluenzali sono microrganismi favoriti dagli sbalzi termici, più che dalle basse temperature. Per questo motivo sono più attivi in autunno e primavera, quando è normale che i cambiamenti climatici siano repentini. Altri fattori sono stati suggeriti e collegati ad un rischio maggiore di contrarre l'infezione da virus parainfluenzali, inclusi malnutrizione , carenza di vitamina A , mancato allattamento durante le prime fasi della vita, inquinamento ambientale e sovraffollamento.

La trasmissione delle infezioni da virus parainfluenzali si verifica prevalentemente per via aerea, tramite la saliva e le secrezioni respiratorie.

Le infezioni da virus parainfluenzali, sebbene frequenti, sono solitamente lievi, autolimitate e di breve durata. In assenza di interessamento delle basse vie respiratorie, la parainfluenza si risolve rapidamente, solitamente a distanza di tre-quattro giorni dall'esordio, nonostante la sintomatologia possa trascinarsi per qualche altro giorno (poche linee di febbre, lieve mal di gola, gonfiore addominale , senso di stanchezza). Le complicazioni sono meno probabili nelle sindromi parainfluenzali, mentre sono relativamente frequenti dopo un'influenza soprattutto in anziani o pazienti affetti da malattie cardiache e respiratorie o che riducono le difese immunitarie (infezione da HIV, assunzione di farmaci immunosoppressori , presenza di una neoplasia ecc.).

Altre infezioni respiratorie da virus parainfluenzali si manifestano in modo simile alla polmonite ed alla bronchiolite . Nei bambini, i virus parainfluenzali possono causare laringotracheobronchiti acute ( croup ), il quale determina febbre, tosse, raucedine e stridore laringeo per ostruzione delle vie aeree superiori.

I virus parainfluenzali sono responsabili di malattie infettive delle basse vie respiratorie simili all'influenza, ma presentano alcune differenze sia per l'epidemiologia, che per il quadro clinico provocato.

Esami per la Diagnosi e Cura

La diagnosi delle infezioni da virus parainfluenzali è generalmente clinica e, di solito, non sono necessari esami o indagini di laboratorio per formulare la diagnosi, ad eccezione dei casi in cui sia importante definire microbiologicamente l'agente implicato nella parainfluenza, come, ad esempio, per i pazienti immunodepressi.

Virus Parainfluenzali: qual è il trattamento previsto?

Il trattamento delle malattie provocate dai virus parainfluenzali è di supporto, in quanto non sono disponibili al momento farmaci antivirali specifici. Tuttavia, si deve considerare che i sintomi della parainfluenza sono sopportabili e l'infezione si risolve spontaneamente nel giro di pochi giorni, senza il ricorso ad alcuna terapia specifica.

Per alleviare i disturbi, la gestione delle infezioni da virus parainfluenzali prevede il riposo e, se necessari, il ricorso a farmaci (antipiretici per il controllo della febbre, antiemetici contro il vomito, sciroppi per la tosse e decongestionanti nasali). Al contempo, è importante bere molto per evitare la disidratazione. A tale scopo sono indicati tè, risane, centrifugati di frutta e verdura, e cibi liquidi, come brodi, minestroni e passati.

Altri accorgimenti che possono contribuire alla guarigione prevedono di:

Eseguire suffumigi con acqua calda, da sola o con bicarbonato, per mantenere libere le vie respiratorie;

Aumentare il tasso di umidità dell'aria, con umidificatori o vaschette d'acqua sui termosifoni;

Assumere molti liquidi per rimpiazzare quelli persi con la sudorazione.