Virus Marburg: Cos’è, Contagio e Malattie da Virus di Marburg

Il virus Marburg è l'agente responsabile della febbre emorragica di Marburg (anche nota come malattia da virus di Marburg), condizione altamente infettiva e potenzialmente letale.

Cause

Non si conosce l'esatta origine del virus Marburg. Si ritiene che la malattia di cui è responsabile – denominata febbre emorragica di Marburg o malattia da virus di Marburg – sia una zoonosi e che la sopravvivenza dell'agente virale responsabile venga mantenuta da uno o più animali nativi del continente africano.

Dove e Quanto è Diffusa l’Infezione da virus di Marburg?

L'infezione da virus di Marburg è diffusa in molte aree dell'Africa centrale (soprattutto in Uganda, Kenya e Zimbawe); in genere, insorgono piccoli focolai epidemici sporadici che provocano meno di 50 casi.

Agosto 2021: in Guinea, è stato identificato il primo caso di malattia da virus di Marburg, nonché il primo registrato nell'Africa occidentale. L'OMS ha perciò lanciato un allarme di alto rischio pandemico a livello nazionale e regionale. Le possibilità di una diffusione globale di questa malattia sono, invece, fortunatamente molto basse.

Qual è il Serbatoio Naturale del virus Marburg?

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'uomo non è parte del ciclo naturale del virus, quindi il contagio avverrebbe fondamentalmente per il contatto casuale con un altro primate infetto. È stata documentata, infatti, la trasmissione tramite alcune specie di scimmie, che probabilmente fungono da "ospiti amplificanti" per il virus Marburg.

Alcune evidenze, inoltre, sostengono che i primati possano essere a loro volta infettati dall'esposizione ai pipistrelli. In particolare, il pipistrello della frutta - Rousettus aegyptiacus - molto diffuso in Africa, è considerato l'ospite naturale del virus Marburg. Il virus Marburg viene trasmesso alle persone dai pipistrelli della frutta, per poi diffondersi tra gli esseri umani attraverso il contagio interpersonale (da uomo a uomo).

Sono necessari ulteriori studi per accertare se altre specie animali possono ospitare il virus.

