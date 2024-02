Virus Intestinale: sintomi, quanto dura e cosa mangiare

Il virus intestinale è diffuso in tutto il Mondo e colpisce con cadenza quasi annuale tantissime persone di ogni età , sia di genere maschile che di genere femminile. Statistiche alla mano, il virus intestinale rappresenta la più importante causa di diarrea severa tra gli adulti e i bambini, e una delle principali ragioni di morte per diarrea, nei bambini sotto i 5 anni di età.

Cause

Come si prende il Virus Intestinale?

I più comuni agenti virali che causano la condizione di virus intestinale sono:

Il rotavirus;

Il norovirus;

L'adenovirus enterico;

L'astrovirus.

Rotavirus

Il rotavirus è la principale causa di virus intestinale nei neonati e nei bambini.

La trasmissione del rotavirus nell'essere umano avviene quasi sempre per via oro-fecale. In medicina, si parla di trasmissione oro-fecale quando, complice una cattiva igiene personale, si assiste al passaggio di un agente patogeno dalle feci di un ospite alla cavità orale di un nuovo futuro ospite.

Anche se meno comune della diffusione per via oro-fecale, un'altra importante modalità di trasmissione del rotavirus è per aerosol (cioè quando il passaggio dell'infezione a un nuovo ospite avviene a seguito dell'inalazione delle particelle virali, emesse dall'ospite infettato quando tossisce, starnutisce o parla).

Di solito, da quando ha contagiato un individuo, il rotavirus ha bisogno di un paio di giorni per dare dimostrazione della sua presenza con sintomi gastrointestinali.

Nella maggior parte dei casi, gli episodi di virus intestinale riconducibili all'infezione da rotavirus si riscontrano nei mesi invernali, quando cioè fa più freddo; il rotavirus, pertanto, è un agente virale stagionale.

Veloci ma importanti informazioni sul rotavirus: A livello globale, nel 2019, ha causato il decesso di 151,714 bambini al di sotto dei 5 anni (il 90% di questi decessi ha avuto luogo in Paesi in via di sviluppo);

Nel Mondo, ogni anno, colpisce milioni e milioni di persone ed è responsabile di circa 2 milioni di ospedalizzazioni;

Da quando esistono i vaccini anti-rotavirus, il numero mondiale di infezioni da rotavirus sta diminuendo sensibilmente;

Colpisce almeno una volta tutti i bambini al di sotto dei 5 anni;

Può contagiare anche gli adulti, ma è un'evenienza rara e spesso asintomatica;

Esistono 8 specie di rotavirus, identificate con le prime otto lettere maiuscole dell'alfabeto (A, B, C, D, E, F, G e H);

Per genoma, possiede una molecola di RNA a doppia elica.

Norovirus

Il norovirus è un agente virale particolarmente contagioso, capace di scatenare la condizione di virus intestinale sia nei bambini che nelle persone adulte.

In genere, il contagio da norovirus nell'essere umano avviene dopo l'ingestione di cibo contaminato, l'assunzione di acqua contaminata o il contatto diretto con oggetti contaminati o persone infette.

Le infezioni da norovirus sono decisamente più comuni tra le persone che trascorrono molto tempo in luoghi affollati, come per esempio scuole, ospedali, case di riposo, dormitori, caserme ecc.

Il norovirus presenta una certa stagionalità; infatti, è particolarmente attivo nel causare gastroenterite durante l'inverno e nel mese immediatamente precedente e in quello immediatamente successivo a i mesi invernali (quindi agisce tra Novembre e Aprile dell'anno seguente).

Di norma, da dopo il contagio, il norovirus impiega dalle 12 alle 48 ore per causare i primi sintomi tipici della condizione chiamata volgarmente virus intestinale.

Veloci ma importanti informazioni sul norovirus: La gastroenterite virale a cui dà origine è la più comune causa di malattia trasmessa da alimenti contaminati;

È la principale causa di gastroenterite in America;

È responsabile del 18% di tutti i casi di gastroenterite acuta, registrati a livello mondiale;

È una delle più comuni cause di gastroenterite nelle navi da crociera;

Il norovirus è in grado di sopravvivere nell'acqua marina e ciò fa sì che molluschi, quali ostriche, vongole o cozze, possano ingerirlo inavvertitamente e diventare agenti di trasmissione virale;

Nei Paesi industrializzati, ogni anno, è associato a più di 900.000 visite mediche ambulatoriali e a 64.000 ricoveri ospedalieri;

Nei Paesi in via di sviluppo, ogni anno, è associato a 1,1 milioni di ospedalizzazioni e a circa 218.000 decessi.

Per genoma, possiede una molecola di RNA a singola elica.

Adenovirus enterico

L'adenovirus enterico è, dopo il già descritto rotavirus, il secondo più importante agente virale che causa la condizione di virus intestinale nei neonati e nei bambini.

Secondo le stime più attendibili, l'adenovirus enterico sarebbe implicato in un 17% di tutti i casi mondiali di diarrea infantile.

Come in ogni adenovirus, il genoma dell'adenovirus enterico consiste in una molecola di DNA a doppia elica.

Astrovirus

Scoperto in tempi abbastanza recenti (1975), l'astrovirus causa la condizione di virus intestinale più frequentemente nei bambini che non negli adulti; tra i bambini, i suoi "bersagli" preferiti sono i soggetti di età inferiore ai 10 anni.

Nella popolazione umana, l'astrovirus può diffondersi in vari modi: per contatto diretto con una persona infetta, per via oro-fecale, per aerosol, in seguito a un rapporto sessuale ecc.

Sicuramente, un fattore che ne favorisce la trasmissione è la scarsa igiene tipica dei soggetti più giovani e dei Paesi in via di sviluppo.

Avente per genoma una molecola di RNA a singola elica, l'astrovirus presenta un periodo di incubazione di 3-4 giorni, ossia impiega 3-4 giorni, da dopo il contagio di un nuovo ospite, per causare i primi sintomi gastrointestinali.

Come si trasmette il Virus Intestinale?

In breve (in quanto già trattate in precedenza), ecco come si trasmette il virus intestinale:

Via oro-fecale;

Via aerosol;

Consumo cibo o acqua contaminata;

Contatto diretto con persone contaminate;

Contatto con oggetti contaminati.

Fattori di rischio del virus intestinale

Sono maggiormente a rischio di sviluppare virus intestinale:

I bambini al di sotto dei 5 anni;

Gli anziani, specialmente quelli che vivono nelle case di riposo;

I soggetti, bambini o adulti che siano, che presentano un sistema immunitario debole. Il sistema immunitario difende l'organismo umano dalle minacce che possono provenire da batteri, virus, funghi ecc.

Inoltre, favoriscono la diffusione della condizione di virus intestinale: