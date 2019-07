Il virus dengue non si trasmette per contagio interumano diretto , ma soltanto attraverso la puntura di zanzare Aedes infette.

Contagio

Come si contrae l’infezione da Virus Dengue?

La trasmissione del virus dengue avviene attraverso la puntura di una zanzara femmina infetta, appartenente al genere Aedes. I soggetti che contraggono l'infezione (sintomatici o asintomatici) fungono temporaneamente da serbatoi del virus dengue.

(fonte: Shutterstock)

Quali possono essere i vettori del Virus Dengue?

Il virus dengue è trasmesso dalle zanzare del genere Aedes: sia le Aedes aegypti confinate soprattutto in aree tropicali e sub-tropicali, che le Aedes albopictus presenti anche alle nostre latitudini sono implicate nell'insorgenza della malattia. La femmina della zanzara Aedes aegypti costituisce il vettore principale di trasmissione dei virus dengue all'uomo. Dopo un'incubazione di 4-10 giorni, l'insetto infetto è capace di trasmettere l'agente virale per il resto della sua vita.

L'Aedes albopictus, comunemente chiamata "zanzara tigre", è presente anche nelle regioni temperate ed è considerata responsabile della diffusione del virus in Asia, Africa ed Europa. In Africa, diverse altre zanzare sono state indicate come potenziali vettori per il virus dengue.

Zanzare Aedes: come si riconoscono? Le zanzare Aedes possono essere identificate tramite le vistose strisce bianche localizzate sui loro corpi neri e sulle zampe. A differenza delle zanzare Anopheles (vettori della malaria), quest'insetti ematofagi pungono anche nelle ore diurne, soprattutto dopo l'alba con picchi di attività al mattino presto (dopo l'alba) e nel tardo pomeriggio (prima del tramonto), in ambienti chiusi o all'aperto.

L'Aedes albopictus prospera in una più ampia gamma di siti rispetto alla Aedes aegypti, tra cui bucce di cocco, baccelli del cacao, ceppi di bambù, cavità degli alberi e superfici d'acqua naturali o artificiali, come pneumatici per veicoli e piattini sottovasi delle piante. Le zanzare Aedes sono coinvolte anche nella trasmissione di altre infezioni virali, tra cui la chikungunya e la febbre gialla.

(fonte: Shutterstock)

Virus Dengue: come NON si trasmette

Il virus dengue non si trasmette direttamente da persona a persona. Le zanzare entrano in contatto con l'agente virale pungendo esseri umani o animali infetti e rimangono portatrici di dengue per tutto il loro ciclo vitale. Le epidemie sono sostenute, quindi, dalla trasmissione uomo-zanzara-uomo.

Virus Dengue: periodo di contagiosità

Il rischio che una persona colpita da dengue risulti infettante e possa trasmettere il virus ad una zanzara è più elevato, quando è viremico, cioè da poco prima della comparsa della febbre per tutta la durata del periodo febbrile (4-5 giorni, fino ad un massimo di 12 giorni). Per impedire l'ulteriore trasmissione da parte delle zanzare, i pazienti infettati dal virus dengue dovrebbero essere isolati con zanzariere, fino alla risoluzione del secondo picco febbrile.

