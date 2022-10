Virus Dengue: Cos’è? Contagio, Cura e Vaccino

Generalità Il virus dengue è l'agente patogeno responsabile dell'omonima malattia: la dengue, nota anche come "febbre rompiossa". Shutterstock La patologia che consegue da quest'infezione virale esordisce con un aumento della temperatura corporea, a cui seguono cefalea, dolori attorno e dietro agli occhi, mialgie, artralgie, eruzioni cutanee di tipo maculo-papulose, nausea, vomito e altri disturbi gastro-intestinali. In una piccola percentuale dei casi, il virus dengue è responsabile di una forma di dengue emorragica, che può rivelarsi molto grave o addirittura fatale. Questa variante della malattia è caratterizzata da trombocitopenia, manifestazioni emorragiche e perdita di liquidi, che possono causare veri e propri collassi (sindrome da shock dengue o DSS). Il virus dengue non si trasmette per contagio interumano diretto, ma soltanto attraverso la puntura di zanzare Aedes infette.

Cos’è Virus Dengue: descrizione e caratteristiche Il virus dengue (DEN) è un agente patogeno appartenente al genere Flavivirus, famiglia Flaviviridae, responsabile di una malattia febbrile acuta o emorragica, trasmessa all'uomo dalla puntura di zanzare Aedes. Quattro sierotipi strettamente correlati possono provocare l'infezione - DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4 - per ognuno dei quali si possono distinguere diversi genotipi, evidenziando un'ampia variabilità genetica del virus.

Contagio Come si contrae l’infezione da Virus Dengue? La trasmissione del virus dengue avviene attraverso la puntura di una zanzara femmina infetta, appartenente al genere Aedes. I soggetti che contraggono l'infezione (sintomatici o asintomatici) fungono temporaneamente da serbatoi del virus dengue. Shutterstock Quali possono essere i vettori del Virus Dengue? Il virus dengue è trasmesso dalle zanzare del genere Aedes: sia le Aedes aegypti confinate soprattutto in aree tropicali e sub-tropicali, che le Aedes albopictus presenti anche alle nostre latitudini sono implicate nell'insorgenza della malattia. La femmina della zanzara Aedes aegypti costituisce il vettore principale di trasmissione dei virus dengue all'uomo. Dopo un'incubazione di 4-10 giorni, l'insetto infetto è capace di trasmettere l'agente virale per il resto della sua vita.

L'Aedes albopictus, comunemente chiamata "zanzara tigre", è presente anche nelle regioni temperate ed è considerata responsabile della diffusione del virus in Asia, Africa ed Europa. In Africa, diverse altre zanzare sono state indicate come potenziali vettori per il virus dengue. Zanzare Aedes: come si riconoscono? Le zanzare Aedes possono essere identificate tramite le vistose strisce bianche localizzate sui loro corpi neri e sulle zampe. A differenza delle zanzare Anopheles (vettori della malaria), quest'insetti ematofagi pungono anche nelle ore diurne, soprattutto dopo l'alba con picchi di attività al mattino presto (dopo l'alba) e nel tardo pomeriggio (prima del tramonto), in ambienti chiusi o all'aperto. L'Aedes albopictus prospera in una più ampia gamma di siti rispetto alla Aedes aegypti, tra cui bucce di cocco, baccelli del cacao, ceppi di bambù, cavità degli alberi e superfici d'acqua naturali o artificiali, come pneumatici per veicoli e piattini sottovasi delle piante. Le zanzare Aedes sono coinvolte anche nella trasmissione di altre infezioni virali, tra cui la chikungunya e la febbre gialla. Shutterstock Virus Dengue: come NON si trasmette Il virus dengue non si trasmette direttamente da persona a persona. Le zanzare entrano in contatto con l'agente virale pungendo esseri umani o animali infetti e rimangono portatrici di dengue per tutto il loro ciclo vitale. Le epidemie sono sostenute, quindi, dalla trasmissione uomo-zanzara-uomo. Virus Dengue: periodo di contagiosità Il rischio che una persona colpita da dengue risulti infettante e possa trasmettere il virus ad una zanzara è più elevato, quando è viremico, cioè da poco prima della comparsa della febbre per tutta la durata del periodo febbrile (4-5 giorni, fino ad un massimo di 12 giorni). Per impedire l'ulteriore trasmissione da parte delle zanzare, i pazienti infettati dal virus dengue dovrebbero essere isolati con zanzariere, fino alla risoluzione del secondo picco febbrile. Quanto è comune l'infezione da Virus Dengue? La dengue è endemica nelle aree a clima tropicale (Sud-Est Asiatico, Africa, Oceania, America Centrale e Meridionale), ma recentemente si è diffusa in tutto il Mondo. La sua distribuzione è influenzata da: Piovosità;

Temperatura;

Urbanizzazione. Anche i viaggiatori che s'infettano all'estero e ritornano in Italia o nel loro Paese di residenza possono diffondere la malattia. Le zanzare Aedes si adattano facilmente a diversi ambienti, pertanto possono diffondere la dengue anche in Europa e Nord America durante i mesi estivi.

Diagnosi Virus Dengue: esami per l’identificazione La diagnosi è normalmente effettuata in base ai sintomi, ma può essere confermata isolando l'agente virale e indentificando gli anticorpi IgM anti-dengue in campioni di sangue. Le indagini diagnostiche impiegate, quindi, comprendono esami sierologici (ELISA) e retro-trascrizione con la reazione a catena della polimerasi (RT-PCR). La diagnosi differenziale dell'infezione da virus dengue deve essere posta nei confronti di malaria, leptospirosi e febbre tifoide.

Trattamento Come si tratta l’infezione da Virus Dengue? Non sono disponibili specifici farmaci antivirali per l'infezione da virus dengue. La terapia è di supporto e consiste principalmente nel controllare ed alleviare i sintomi. La gestione si basa, quindi, sull'idratazione e sul riposo in caso di una forma lieve-moderata di malattia, mentre nei casi più gravi è prevista la somministrazione endovenosa di liquidi e l'emotrasfusione. Alcuni farmaci antipiretici (acido acetilsalicilico e ibuprofene) devono essere accuratamente evitati, in quanto potrebbero favorire la comparsa di manifestazioni emorragiche (petecchie). Per ridurre la febbre ed i dolori articolari, può essere assunto il paracetamolo. Le persone infette dovrebbero essere protette al chiuso, soggiornando in zone sotto una zanzariera, per evitare un'ulteriore esposizione al vettore durante i primi giorni della malattia, in modo tale da non contribuire al ciclo di trasmissione. Al superamento della dengue, segue un'immunità persistente verso lo specifico sierotipo del virus infettante; nei confronti degli altri tre sierotipi virali, invece, la difesa immunitaria è solo parziale e temporanea.

Vaccino Virus Dengue: esiste un vaccino per prevenire l’infezione? Attualmente, in Italia, non è disponibile alcun vaccino autorizzato per prevenire l'infezione da virus dengue. In alcuni Paesi dove la malattia è endemica, è stato registrato fra la fine del 2015 e l'inizio del 2016, il primo vaccino contro la malattia (Dengvaxia, nome commerciale del precedente vaccino sperimentale Cyd-Tdv) che può essere utilizzato in persone di 9-45 anni.