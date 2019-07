Le persone particolarmente vulnerabili – soprattutto se immunodepresse o affette da malattie epatiche o renali croniche - presentano un rischio maggiore di ammalarsi gravemente in caso d'infezione da Vibrio vulnificus rispetto alle persone sane. Per questo motivo, la Food and Drug Administration (FDA) consiglia loro di non mangiare frutti di mare crudi e di consumarli solo previa accurata cottura.

I batteri Vibrio vulnificus non sono il risultato dell'inquinamento, quindi, sebbene i frutti di mare debbano sempre essere ottenuti da fonti affidabili, mangiare quelli provenienti da acque "pulite" o in ristoranti rispettabili, con un elevato turnover non fornisce protezione dall'infezione. Neppure mangiare ostriche e cozze crude con una salsa piccante o bere alcolici, uccide i vibrioni. Solo il calore può distruggere il Vibrio vulnificus. Oltre al trattamento termico, chiaramente, è utile l'adozione di buone pratiche igieniche durante la produzione e la trasformazione dei prodotti ittici.

Per quanto riguarda le ferite cutanee, è consigliabile: