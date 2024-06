La Vespa velutina non deve essere confusa con la Vespa crabro (calabrone europeo) o con la Vespa orientalis ( calabrone orientale , talvolta, anch'esso definito come calabrone asiatico).

Anche nota come calabrone dalle zampe gialle, vespa predatrice asiatica, calabrone asiatico o calabrone killer, la Vespa velutina è una specie aliena invasiva che sta provocando non pochi problemi agli ecosistemi nei quali si è diffusa.

La Vespa velutina è un insetto appartenente alla famiglia delle Vespidae; è originario del sud-est asiatico ma, negli ultimi anni, si è diffuso in Europa, arrivando fino in Italia.

Gli esemplari maschi di V. velutina, infine, si distinguono dalle operaie e dalle regine per le antenne di maggiori dimensioni e per l'assenza del pungiglione.

La prima segnalazione dell'insetto in questione in Europa, infatti, risale al 2004, periodo in cui si ritiene che V. velutina sia arrivata in Francia, nei pressi di Bordeaux, con un carico di merci provenienti dalla Cina. Da quel momento, l'animale ha iniziato a diffondersi in diversi Paesi, fino a giungere in Italia.

La prima segnalazione di Vespa velutina in Italia risale al 2012 in Liguria, dove si pensa che l'animale sia arrivato dalla Francia.

Quanto è pericolosa la Vespa velutina?

La Vespa velutina rappresenta un importante pericolo soprattutto per l'equilibrio degli ecosistemi che ha invaso, benché - come per tutte le vespe - la sua puntura possa costituire un problema anche per la salute umana, in particolare (ma non esclusivamente) in individui sensibili (allergia al veleno di V. velutina o altre specie di vespa).

Danni agli ecosistemi

Per quanto riguarda i danni all'ecosistema, il principale grido di allarme dovuto all'invasione di Vespa velutina arriva dagli apicoltori. Le vespe adulte, infatti, si nutrono principalmente di sostanze ricche di zuccheri che possono ottenere, ad esempio, dai frutti maturi; tuttavia, esse cacciano le api per nutrire la propria prole, ossia le larve. La caccia avviene direttamente davanti agli alveari, dove le api rientrano dopo aver raccolto polline e nettare. Oltre all'uccisione diretta delle api, il calabrone dalle zampe gialle crea danni anche in maniera indiretta: difatti, quando gli esemplari di V. velutina presidiano gli alveari per predare le api, queste smettono di raccogliere cibo, determinando un pericoloso indebolimento dell'intera colonia, minacciandone di conseguenza la sopravvivenza.

Le api rappresentano i principali insetti impollinatori, se non possono svolgere il loro lavoro, anche l'agricoltura ne risente.

Oltre a ciò, la Vespa velutina preda anche altri tipi di impollinatori, come bombi, farfalle, megachilidi, ecc.

Danni all'uomo

La Vespa velutina, in alcune circostanza, può attaccare l'uomo; tuttavia, essa non è più pericolosa di altre specie di calabroni. Difatti, il tasso di aggressività nei confronti dell'uomo è analogo a quello del calabrone europeo.

Se ci si trova in prossimità del nido, però, l'attacco da parte di V. velutina potrebbe essere particolarmente violento. Con la puntura, l'animale inietta nel malcapitato un veleno che causa reazioni cutanee e gravi reazioni allergiche (fino allo shock anafilattico) in individui sensibili.

Purtroppo, quando V. velutina nidifica in corrispondenza di luoghi urbani e strutture utilizzate dall'uomo, il rischio di contatto accidentale con questo insetto, quindi il rischio di essere punti, aumenta.