Le strategie terapeutiche adottate per la gestione della vescicolite sono diverse e dipendono sostanzialmente dall'entità della condizione e dalla sintomatologia associata.

Farmaci

Vescicolite da infezione batterica

Quando la vescicolite è causata da un'infezione batterica, la terapia si basa sull'uso di antibiotici, eventualmente associati ad anti-infiammatori.

Gli antibiotici possono essere scelti in funzione dell'agente patogeno individuato mediante le analisi microbiologiche (urinocoltura) e l'antibiogramma, anche se spesso, data la gravità dei sintomi, si rimandano gli accertamenti a dopo la risoluzione del quadro acuto tramite antibiotici a largo spettro.

Dopo aver completato un ciclo di antibiotici, verrà eseguito un altro esame delle urine per accertare l'avvenuta eradicazione del patogeno. Se il test risulterà positivo per la presenza di batteri, sarà quindi necessario un ulteriore ciclo di antibiotici.

Per evitare recidive e fenomeni di resistenza batterica, si ricorda l'estrema importanza di seguire alla lettera le indicazioni mediche, sia per quanto riguarda le dosi, sia per i tempi di trattamento.

Vescicolite da altre cause

Per quanto riguarda la gestione della vescicolite non sostenuta da un'infezione, può essere indicato dal medico il ricorso ad anti-infiammatori e, per mantenere sotto controllo la sintomatologia dolorosa, analgesici. Inoltre, è possibile ricorrere a farmaci alfa-bloccanti, utili per rilassare i muscoli prostatici e del collo della vescica, favorendo così un miglior deflusso delle urine.

Durante il trattamento della vescicolite, è utile adottare modifiche all'alimentazione, abolendo alcol e sostanze irritanti - come spezie piccanti, cioccolata, caffè e dolcificanti artificiali - e cercando di assumere adeguate quantità di liquidi e fibre, eventualmente supportati da lassativi, se consigliati dal medico.

Fino alla completa guarigione, il paziente dovrebbe praticare l'astinenza sessuale ed evitare le attività fisiche che possono provocare traumi perineali, come, ad esempio, l'equitazione e il ciclismo.

Chirurgia

In qualche caso, se i farmaci risultano inefficaci a risolvere la vescicolite ed occorre limitare il disagio del paziente, può essere preso in considerazione un approccio di tipo chirurgico, come la resezione trans-uretrale della vescicola seminale infiammata (o di entrambe) o l'asportazione con laparoscopia.