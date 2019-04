Cosa sono le Vescicole?

Le vescicole sono lesioni rilevate rispetto al piano cutaneo, caratterizzata dalla raccolta di liquido (sieroso o siero-ematico) nello spessore dell'epidermide o tra questa ed il derma.

Come è fatta la Pelle (in breve)

Per comprendere le caratteristiche con cui le vescicole si manifestano, è necessaria una breve premessa. La pelle è l'organo più esteso e rappresenta la parte del corpo più ampia a contatto con l'ambiente esterno. La superficie cutanea non è solo un semplice involucro, ma svolge una serie di funzioni fondamentali per l'organismo: protegge dalle aggressioni esterne (come i traumi), regola la temperatura del corpo, favorisce l'assorbimento di importanti sostanze ecc.

La pelle appare come un sottile tessuto, ricoperto da peli e piccole imperfezioni. In realtà, questa è composta da tre strati principali, ciascuno dei quali svolge funzioni diverse e, a loro volta, sono suddivisi in ulteriori zone:

Epidermide (strato più superficiale): è l'impalcatura esterna della pelle e vi si trovano le cellule germinative, addette alla produzione di tutte le componenti cutanee;

(strato più superficiale): è l'impalcatura esterna della pelle e vi si trovano le cellule germinative, addette alla produzione di tutte le componenti cutanee; Derma (parte intermedia): è formata da tessuto connettivo, molle ed elastico. Il derma è percorso da capillari, vasi linfatici e recettori nervosi (strato papillare). Inoltre, questa porzione permette alla pelle di mantenersi elastica e tesa, consentendo un'adeguata protezione di tutto il corpo (strato reticolare);

(parte intermedia): è formata da tessuto connettivo, molle ed elastico. Il derma è percorso da capillari, vasi linfatici e recettori nervosi (strato papillare). Inoltre, questa porzione permette alla pelle di mantenersi elastica e tesa, consentendo un'adeguata protezione di tutto il corpo (strato reticolare); Ipoderma o sottocute (strato più interno): collega il derma e l'epidermide ai tessuti interni, permettendo l'ancoraggio su muscoli ed ossa ed assecondando l'aderenza della pelle durante i movimenti del corpo.

Vescicole: Aspetto e Caratteristiche

Le vescicole fanno parte della macro-categoria delle lesioni elementari della pelle, cioè sono l'espressione diretta di un processo patologico che interessa la superficie cutanea.

Le vescicole sono caratterizzate dalla raccolta di liquido limpido, sieroso o siero-ematico, tipicamente in sede epidermica o dermo-epidermica.

Le vescicole presentano forma rotondeggiante e diametro inferiore ai 5 mm; nel caso queste dimensioni venissero superate, si parla più propriamente di bolle.

Sulla superficie cutanea, a seconda della causa, le lesioni vescicolari possono avere diffusione singola o raggruppata.