Vesciche ai Piedi: Come e Perché Si Formano? Cosa NON Fare

In caso di rottura accidentale, le vesciche ai piedi lasciano fuoruscire il liquido in esse contenute e residuano in ulcere che vengono ricoperte da una crosta, per poi guarire gradualmente. Questo processo dura circa una settimana. Se si infettano, invece, il liquido assume un aspetto purulento e, dopo la rottura, la lesione è ulcerata ed essudante.

Le vesciche si presentano come una raccolta di liquido, circoscritta e di piccole dimensioni, localizzata tra diversi strati di pelle: quasi sempre, queste lesioni originano in sede intraepidermica (nello spessore dell'epidermide) o tra l'epidermide e il derma.

Numerose condizioni di salute e malattie possono provocare altri tipi di vesciche. Queste cause includono, ma non sono limitate a: reazioni allergiche , ustioni , infezioni erpetiche , impetigine , eczema , acne , punture d'insetto ecc.

Nel piede, le vesciche si sviluppano a causa dell' eccessiva pressione o della continua frizione esercitata contro una porzione di pelle particolarmente sensibile ed esposta; per esempio, possono insorgere quando la pelle del piede sfrega contro una scarpa che non calza bene.

Il trattamento dipende essenzialmente dall' eziologia e può prevedere varie strategie per facilitare la guarigione e prevenire l'insorgenza di complicanze infettive. Per esempio, le opzioni terapeutiche possono includere:

Le vesciche ai piedi non richiedono generalmente cure mediche specifiche, ma solo delle accortezze per evitare complicanze infettive o altri disturbi. Chiaramente, rappresentano un'eccezione i casi in cui le vesciche ai piedi siano indicative di condizioni più gravi, sembrino infette o continuino a ripresentarsi. Alcune situazioni necessitano, infatti, di un trattamento mirato, indicato dal medico dopo un'attenta valutazione.

Cosa Fare e NON

Gestione delle Vesciche ai Piedi (Non Complicate)

La gestione di una vescica dovuta all'attrito sulla pelle consiste nel lavare frequentemente l'area in cui è localizzata la lesione e l'area circostante con acqua e sapone, per mantenerla libera da sporco o da sostanze irritanti.

Per proteggere l'area da ulteriori pressioni e dallo sporco è possibile applicare un cerotto per vesciche. Non c'è bisogno, quindi, di perforare la vescica. Se le vesciche ai piedi non sono dolorose e permettono di camminare, la cosa migliore da fare è lasciarle intatte, affinché guariscano spontaneamente.

Vescica al Piede: Cosa Fare in Caso di Rottura

Se una vescica è prossima alla rottura:

Disinfettare la parte e pungere con un ago (come quello di una siringa monouso) il margine della vescica in uno o più punti;

Premere delicatamente con una garza per consentire la fuoriuscita del liquido e applicare un antisettico, per ridurre i rischi di infezione;

Coprire il tutto con una medicazione morbida e sterile, fino alla completa guarigione.

Se la rottura della vescica si verifica accidentalmente per la frizione con i calzini o le scarpe, non staccare la membrana esterna che copre la lesione, poiché resta la migliore protezione dalle infezioni. Staccarla e lasciare la ferita aperta significherebbe esporla ad agenti esterni come acqua, sporco e batteri. Per ridurre i rischi di infezione, è possibile applicare un antisettico e coprire con una medicazione morbida e sterile la zona (assicurandosi che la parte centrale della stessa non si attacchi alla ferita), da cambiare quotidianamente.

Vesciche ai Piedi: Cosa NON Fare

Un rimedio popolare prevede di utilizzare ago e filo di cotone, come se si dovesse cucire. L'ago veniva utilizzato per bucare la bollicina da un lato all'altro e consentire la facile fuoriuscita del siero lungo il filo (funge da drenaggio; talvolta il metodo prevede di lasciarlo all'interno della vescica per una notte). In realtà, questo trattamento, oltre ad essere traumatico, può favorire l'ingresso dei batteri all'interno della lesione; considerando poi che si parla di vesciche dei piedi, il rischio è amplificato.