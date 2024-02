Vescica iperattiva: cos'è e come si manifesta

Rimedi e trattamento

Per contrastare la vescica iperattiva si può partire da semplici consigli, come limitare il consumo di liquidi, caffè e fumo o perdere peso, fino ad arrivare, in rari casi, alla chirurgia. «La terapia comportamentale associata agli esercizi per rinforzare il pavimento pelvico è in grado di ridurre i fastidi nel 50-80% dei casi», spiega Montanari. «In chi non trae beneficio è possibile ricorrere a un trattamento con farmaci antimuscarinici, che però non di rado vengono abbandonati per gli effetti collaterali (occhio e bocca secca, stitichezza), o con beta-3 agonisti. In caso di insuccesso, si può ricorrere ad altri approcci come la stimolazione del nervo tibiale, efficace nel 50-60% dei casi; le infiltrazioni di tossina botulinica e la neuromodulazione sacrale, d'aiuto nel 50% dei casi. In chi non risponde a questi trattamenti si può infine considerare l'esecuzione di un intervento per aumentare la capacità della vescica», conclude. Antonella Sparvoli