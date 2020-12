Generalità La velocità di eritrosedimentazione (VES) è un indice infiammatorio.

Come ricorda il suo stesso nome, questo esame misura la velocità con cui gli eritrociti (globuli rossi) - presenti in un campione di sangue reso incoagulabile - sedimentano sul fondo della provetta che li contiene. Il parametro viene espresso in millimetri di sedimento prodotto in un'ora.

Molti processi patologici possono determinare un aumento della velocità di eritrosedimentazione: infezioni di vario genere, anemia, infiammazioni e alcuni processi tumorali.

Occorre precisare che la VES è un indice aspecifico (cioè generico) e dev'essere interpretata nel contesto di altre indagini cliniche mirate. In altre parole, se gli altri parametri risultano nella norma, il riscontro di un valore elevato di VES non deve indurre preoccupazione.

Cos'è VES è l'acronimo di “velocità di eritro-sedimentazione”, un esame del sangue introdotto in diagnosi intorno agli anni '20 del secolo scorso.

Nel sangue, i globuli rossi tendono a rimanere in sospensione, separati gli uni dagli altri grazie alla carica negativa di membrana che ostacola la formazione di aggregati (rouleaux). In condizioni normali, la componente proteica del plasma è tale da preservare la carica di superficie delle emazie. Al contrario, quando nel corpo si instaurano processi flogistici, l'aumentata concentrazione ematica di proteine tipiche dell'infiammazione (tra cui il fibrinogeno e la proteina C reattiva) porta a un indebolimento delle forze repellenti. I globuli rossi, di conseguenza, tendono ad aggregarsi, con formazione di rouleaux ad alta tendenza a precipitare. Tanto più grossolani risultano tali ammassi, tanto più rapida è la sedimentazione.

La VES, per l'appunto, misura la velocità di sedimentazione delle emazie nel plasma, in mm per ora, quando il campione di sangue viene lasciato riposare in un'apposita pipetta.

Per quanto detto, la VES rappresenta un indice aspecifico di flogosi; non stupisce, quindi, che essa aumenti nelle malattie reumatiche, nelle infezioni croniche e nelle patologie a decorso infausto, come i tumori maligni con metastasi. Età

(anni) VES media

(mm/h) Range

(mm/h) Uomini 20-49 5 0-13 50-69 7 0-19 Donne 20-49 9 0-21 50-69 12 0-28

Valori normali In condizioni normali, il valore della VES è di circa 10-20 mm all'ora.

Con l'età la VES presenta un incremento lento ma definitivo, anche nei soggetti clinicamente sani, per cui i range di normalità variano in relazione alla fascia d'età di appartenenza. Nelle donne, i valori sono leggermente superiori rispetto agli uomini. I massimi valori di VES considerati normali sono espressi dalla formula di Miller:





VES Alta – Cause Come anticipato, un incremento della Velocità di Eritrosedimentazione suggerisce la presenza di un'infiammazione in corso, anche se non ci dice alcunché sulla sua natura.

Di conseguenza, l'entità della VES è proporzionale a quella della flogosi, ma non necessariamente alla gravità della malattia. Un altro grosso limite è che la VES può essere normale anche se l'infezione è già in atto, oppure può risultare elevata quando ormai si è già guariti. L'attenuazione delle cariche negative eritrocitarie per mezzo delle suddette proteine della flogosi, non è infatti immediata, ma richiede alcuni giorni. Analogamente, anche la normalizzazione dei valori è tardiva.

Tra i vari fattori che influenzano in senso positivo o negativo i valori della VES (vedi tabella), l'anemia è il principale elemento di disturbo. La VES è infatti inversamente proporzionale all'ematocrito, per cui risulta elevata in condizioni di anemia. Anche la forma e il volume delle emazie influenzano la velocità di eritrosedimentazione, dal momento che gli sferociti e i microciti (globuli rossi, rispettivamente, di forma sferica e di dimensioni inferiori alla norma) sedimentano più lentamente.

Alti valori di VES si registrano anche nella necrosi tissutale (per esempio in seguito a un trauma), durante la gravidanza ed in alcune malattie linfoproliferative nelle quali una o più immunoglobuline sono secrete in elevate concentrazioni. Fattori che influenzano la VES Anemia; Caldo; MCV elevato (macrociti), iperproduzione congenita di un'α-globulina VES

Aumentata Poliglobulia; freddo; MCV basso (microciti) VES

Diminuita

Un rialzo da lieve a moderato della VES - non riconducibile a particolari malattie - dovrebbe indurre a ripetere il test dopo qualche mese, piuttosto che intraprendere una costosa ricerca della malattia occulta.

Alcuni farmaci possono aumentare la VES, come il destrano, la metildopa, i contraccettivi orali, la penicillamina procainamide, la teofillina e la vitamina A. Nelle donne, poi, le mestruazioni e la gravidanza possono causare un temporaneo rialzo del parametro.

VES Bassa - Cause La velocità di eritrosedimentazione appare inferiore alla norma in presenza di anemia drepanocitica, policitemia e insufficienza cardiaca. Un danno a carico del fegato - organo deputato alla sintesi delle proteine plasmatiche incluse quelle dell'infiammazione - può diminuire i valori della VES anche in presenza di concomitanti patologie che normalmente ne elevano i valori. Analogo risultato in presenza di malnutrizione.

Alcuni farmaci come l'aspirina, il cortisone e il chinino possono diminuire la VES.

Se il valore della VES è piuttosto basso - vicino a 0 mm all'ora - la causa può essere una allergia o uno stato di disidratazione dell'organismo.

Come si misura Per l'analisi della velocità di eritrosedimentazione occorre effettuare un prelievo di sangue da una vena del braccio.

L'esame della VES misura, in particolare, il tempo che gli eritrociti (globuli rossi) impiegano a precipitare (sedimentare) in un campione di sangue posto in una provetta lunga e stretta, di altezza standard. Il risultato è riportato in millimetri di fluido (plasma) che sono presenti nella porzione superiore del tubo dopo un'ora.

Quando un campione di sangue è posto nella provetta, normalmente le cellule sedimentano relativamente piano, lasciando il plasma più chiaro.

I globuli rossi sedimentano più velocemente in presenza di un'aumentata concentrazione di proteine nel sangue in risposta all'infiammazione, in particolare di quelle chiamate “di fase acuta” (come la proteina C reattiva ed il fibrinogeno).