Vertigini a letto: perché si manifestano? Consigli per dormire

Vertigini e giramenti di testa sono sintomi fastidiosi che spesso spingono le persone a consultare il proprio medico. Sebbene le vertigini siano spesso innocue, possono disturbare il sonno quando si verificano durante la notte. In questo articolo parleremo del motivo per cui le vertigini possono verificarsi quando si è sdraiati, delle sue potenziali cause e di come dormire bene e alleviare i sintomi durante questi episodi.

Vertigini a letto: cosa sono Le vertigini sono tipicamente caratterizzate da una sensazione di giramento che viene comunemente descritta come vertigine. Sdraiarsi o muoversi nel letto può comportare movimenti della testa che possono causare o peggiorare le vertigini. Il tipo più comune di vertigine a letto è la vertigine parossistica posizionale benigna (BPPV) che può verificarsi quando si è sdraiati a letto, si cambia posizione nel letto o si alza leggermente la testa per guardare in alto. Per approfondire: Vertigine Parossistica Posizionale: cosa c’entrano gli otoliti e cura

Cause Le vertigini sono un sintomo che può essere causato da un gran numero di problemi che colpiscono il sistema vestibolare, che è il modo in cui il corpo mantiene l'equilibrio. Le vertigini sono più comuni negli anziani, che hanno maggiori probabilità di avere problemi di salute che contribuiscono alle vertigini. Altri potenziali fattori di rischio per le vertigini includono trauma cranico, emicrania e uso di alcuni farmaci. Le cause delle vertigini sono classificate come disturbi periferici o centrali. I disturbi periferici coinvolgono l'orecchio interno, mentre i disturbi centrali colpiscono il cervello. Perché si manifestano le vertigini a letto? I disturbi periferici causano vertigini perché l'orecchio interno svolge un ruolo cruciale nel mantenimento dell'equilibrio. Si stima che circa l'80% dei casi di vertigini siano periferici. Tre tipi specifici di disturbi periferici hanno maggiori probabilità di causare vertigini: Vertigine posizionale parossistica benigna Disturbo periferico dell'orecchio interno che si manifesta in relazione a specifici cambiamenti nella posizione della testa. Gli episodi di vertigini da VPPB durano solitamente meno di un minuto e possono verificarsi, per esempio, quando ci si corica o si inclina la testa all'indietro o, ancora, ci si siede sul letto. La vertigine parossistica posizionale dipende da un'alterazione della funzione dell'organo dell'equilibrio localizzato nell'orecchio interno: in particolare, è causata dal distacco degli otoliti (minuscole concrezioni di ossalato e carbonato di calcio che contribuiscono a mantenere l'equilibrio e forniscono il senso di accelerazione). Quando gli otoliti sono liberi di muoversi nei canali semicircolari dell'orecchio, infatti, si sperimenta la sensazione che la stanza e tutti gli oggetti girino vorticosamente. La migrazione degli otoliti è responsabile, infatti, di una fortissima ed improvvisa crisi vertiginosa, che si intensifica nell'atto di coricarsi o nell'alzarsi dal letto. A seconda della parte colpita (labirinto destro oppure sinistro), la vertigine si manifesta anche girando la testa sul cuscino dal lato dell'orecchio interessato. Ciò si verifica per il fatto che gli otoliti distaccati non provocano alcun disturbo fin quando rimangono fermi nella posizione che hanno assunto; nel muoversi, dopo uno spostamento del capo, questi inviano, però, degli impulsi più violenti alle cellule sensoriali, che, a loro volta, trasmettono l'informazione erronea al cervello. La vertigine parossistica posizionale può derivare da lesioni alla testa o altri disturbi che colpiscono l'orecchio interno, ma in molti casi non esiste una causa evidente. Neurite vestibolare Questa condizione è causata dall'infiammazione di un nervo nell'orecchio. Le persone con neurite vestibolare sperimentano intense vertigini che possono peggiorare con i movimenti della testa. Possono anche avere altri sintomi come nausea e vomito. I sintomi peggiori della neurite vestibolare durano solitamente solo pochi giorni e poi si risolvono gradualmente, ma alcune vertigini possono persistere per mesi. Malattia di Ménière L'accumulo di liquido nell'orecchio interno può portare alla malattia di Ménière. I fattori di rischio per la malattia di Ménière comprendono infezioni alle orecchie, lesioni alla testa, allergie, uso di alcol e assunzione di alcuni farmaci. La durata degli episodi di vertigini dovuti alla malattia di Ménière è piuttosto variabile e può durare da 20 minuti a 24 ore. La perdita dell'udito o suoni e sensazioni anormali nelle orecchie possono verificarsi insieme a vertigini. Sebbene possa diventare cronica, la malattia di Ménière può solitamente essere trattata efficacemente o addirittura scomparire naturalmente. Le vertigini causate da disturbi centrali che colpiscono il cervello rappresentano il 20% dei casi di vertigini. I disturbi del sistema nervoso centrale che possono causare vertigini includono alcune emicranie, ictus, tumori e sclerosi multipla.

Conseguenze sul sonno Qual è la relazione tra vertigini e sonno? In alcune persone, le vertigini possono potenzialmente disturbare il sonno. L'impatto sul sonno può essere più probabile se gli episodi di vertigini persistono per un lungo periodo di tempo. Allo stesso modo, alcuni disturbi del sonno sono stati associati ad una maggiore prevalenza di VPPB e di altre forme di vertigini. Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche sulle vertigini e sul sonno, le prove suggeriscono che potrebbe esserci una relazione bidirezionale tra loro.

Quando preoccuparsi Le vertigini possono essere un sintomo molto preoccupante per il paziente, ma spesso hanno cause reversibili o autolimitanti e relativamente innocue. Meglio cercare tempestiva attenzione da parte del medico, però, se le vertigini interrompono il sonno e si accompagnano ad altri sintomi, tra cui: Febbre pari o superiore a 38°C

Forte mal di testa

Difficoltà a sentire o parlare

Problemi di vista inclusa la visione doppia

Sensazioni di formicolio

Difficoltà a camminare senza aiuto

Vomito persistente

Svenimento

Dolore al petto Inoltre, in caso di età superiore ai 60 anni e anamnesi positiva o alto rischio per l'ictus di ictus, consultare immediatamente un medico se un episodio di vertigini continua per diversi minuti. Se si soffre di episodi occasionali di vertigini, fissare un appuntamento con il proprio medico che potrà valutare i tuoi sintomi per determinarne la causa più probabile.