Vertigine Parossistica Posizionale: cosa c’entrano gli otoliti e cura

La vertigine parossistica posizionale è nota anche come vertigine posizionale parossistica benign a (VPPB) o, più semplicemente, canalolitiasi .

La vertigine parossistica posizionale è una delle cause più comuni di vertigini . Si tratta di un disturbo dell' orecchio interno che si manifesta in relazione a specifici cambiamenti nella posizione della testa . Brevi episodi di vertigini improvvise (sensazione che la stanza stia girando) possono verificarsi, per esempio, quando ci si corica o si inclina la testa all'indietro o, ancora, ci si siede sul letto.

Quando gli otoliti sono liberi di muoversi nei canali semicircolari dell'orecchio, si sperimenta la sensazione che la stanza e tutti gli oggetti girino vorticosamente . La migrazione degli otoliti è responsabile, infatti, di una fortissima ed improvvisa crisi vertiginosa , che si intensifica nell'atto di coricarsi o nell' alzarsi dal letto . A seconda della parte colpita (labirinto destro oppure sinistro), la vertigine si manifesta anche girando la testa sul cuscino dal lato dell'orecchio interessato. Ciò si verifica per il fatto che gli otoliti distaccati non provocano alcun disturbo fin quando rimangono fermi nella posizione che hanno assunto; nel muoversi, dopo uno spostamento del capo, questi inviano, però, degli impulsi più violenti alle cellule sensoriali, che, a loro volta, trasmettono l'informazione erronea al cervello.

Questo fenomeno può insorgere senza motivi apparenti oppure in seguito a:

La vertigine parossistica posizionale non è un segno di un problema serio e di solito scompare da sola entro pochi giorni dal primo episodio. Per alcune persone, potrebbero essere necessarie diverse settimane. Tuttavia, i sintomi della VPPB possono essere preoccupanti e pericolosi, soprattutto negli adulti di età superiore ai 65 anni. L'instabilità della vertigine parossistica posizionale può portare a cadute, che sono una delle principali cause di fratture .

La vertigine è il sintomo principale della vertigine parossistica posizionale. Questa sensazione di giramento di testa può variare da lieve a grave e può durare secondi o fino a 1 minuto; gli episodi possono scomparire per qualche tempo e poi ripresentarsi. Le attività che determinano i segni e i sintomi della vertigine parossistica posizionale possono variare da persona a persona, ma sono quasi sempre provocate da un cambiamento nella posizione della testa. Alcune persone si sentono sbilanciate anche quando stanno in piedi o camminano.

Inoltre, il medico può verificare l'equilibrio o cercare di riprodurre la vertigine da otoliti facendo passare il paziente rapidamente dalla posizione seduta a quella sdraiata. In base ai sintomi, potrebbero essere indicati ulteriori approfondimenti, come, ad esempio, una risonanza magnetica per escludere la presenza di un neurinoma acustico o altre lesioni che potrebbero causare una sintomatologia simile.

La diagnosi della vertigine parossistica posizionale viene effettuata con la raccolta dei dati anamnestici e l'esame obiettivo per la rilevazione dei sintomi. La visita otorinolaringoiatrica può riguardare l'esplorazione dell'interno dell'orecchio e la ricerca dei movimenti involontari degli occhi (nistagmo).

Terapia

Come si cura la Vertigine Parossistica Posizionale

Di solito, il trattamento della vertigine parossistica posizionale prevede delle manovre liberatorie. Queste consistono nel far eseguire al paziente alcuni movimenti della testa e del corpo in base ad una specifica sequenza. Lo scopo di quest'intervento è quello di indurre gli otoliti ad uscire dai canali semicircolari, dove sono responsabili della fastidiosa crisi, e riposizionarsi nella zona dell'utricolo e del sacculo. Negli organi otolitici, poi, gli otoliti verranno eliminati dalle cellule preposte alla loro distruzione.

Qualora la manovra si riveli efficace, il paziente avverte un altro momentaneo capogiro (vertigine liberatoria), con un senso di rotazione inversa rispetto a quella che avverte abitualmente con la migrazione degli otoliti.

Tuttavia, qualora la manovra non andasse a buon fine, per la risoluzione del problema, lo specialista può suggerire al paziente una serie esercizi di riabilitazione (o rieducazione vestibolare) da svolgere a casa, per alcuni giorni consecutivi.

Nei casi in cui non si riesca a far fuoriuscire gli otoliti attraverso la combinazione di queste manovre, può essere presa in considerazione l'opzione chirurgica.

Quanto possono durare le vertigini posizionali?

Il carbonato di calcio che costituisce gli otoliti non è solubile, pertanto la guarigione può richiedere tempi lunghi. Indicativamente, possono occorrere da pochi giorni fino alle tre settimane per risolvere il problema.

Per ottenere una rapida e duratura guarigione, andrebbero evitati i movimenti bruschi del capo e del collo in grado di provocare la vertigine. Inoltre, essendo quella indotta dagli otoliti una "vertigine di posizione", i sintomi si alleviano fino a scomparire, se si intraprendono movimenti molto lenti nell'alzarsi, coricarsi o girarsi sul fianco. Ciò consente di evitare che gli otoliti si muovano velocemente nei canali semicircolari, dove si sono andati a posizionare. Altro accorgimento per evitare di esacerbare la crisi vertiginosa è quello di evitare di dormire sul fianco, con l'orecchio interessato dal distacco degli otoliti appoggiato sul cuscino. A tale scopo, è possibile durante il riposo a letto, un cuscino ortopedico da cervicale.

Farmaci

La migrazione degli otoliti nei canali semicircolari è un problema di natura meccanica, pertanto, a differenza di altre forme di vertigini, l'uso di farmaci è essenzialmente inefficace.

Il trattamento con medicinali antivertiginosi (detti anche soppressori vestibolari) può essere preso in considerazione nelle crisi acute e severe di vertigine parossistica posizionale benigna.

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, il ricorso farmaci non è indicato: questi medicinali eliminano temporaneamente gli effetti della vertigine in sé, ovvero la sensazione di rotazione e di malessere che provoca, ma non intervengono sulla causa.

Trattamento chirurgico

Se le manovre liberatorie non sono risolutive, il medico potrebbe indicare un intervento chirurgico per svuotare i canali semicircolari dagli otoliti. Questo trattamento presenta lo stesso rischio di tutte le procedure neurochirurgiche, pertanto si utilizza solamente per casi di particolare gravità.

