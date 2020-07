Vecchiaia: Cos’è, Segni Caratteristici e Attività Motoria

Al 1° gennaio 2019 , in Italia , gli over 65enni sono 13,8 milioni (rappresentano il 22,8% della popolazione totale) – dati ISTAT. Con l'avvento della pandemia da COVID-19 avvenuta tra il termine dello stesso anno e l'inizio del 2020, la tendenza statistica di crescita della popolazione anziana nel mondo ha subito una leggera diminuzione.

"Invecchiare è un privilegio ed un obiettivo della società. Ma è anche una sfida, che avrà un impatto su tutti gli aspetti della società del XXI secolo." È questo uno dei messaggi proposti dall' O.M.S. (W.H.O., 2005) sul tema della salute degli anziani, un argomento che ricopre sempre maggiore importanza in una società, la nostra, che sta vivendo una specie di rivoluzione demografica. Di fatto, nel 2000, al mondo c'erano circa 550/600 milioni di persone con più di 60 anni; nel 2025 ce ne saranno 1,2 miliardi fino ad arrivare a 2 miliardi nel 2050 (l'O.N.U. prevede un totale di 9,1 miliardi di persone a metà di questo secolo) con un rapporto donne-uomini di 2 a 1 nella fascia di popolazione molto anziana.

La vecchiaia non è tuttavia una fase biologica ben definita , poiché l'età cronologica indicata come tale varia sia culturalmente che storicamente .

La vecchiaia , terza età o, più correttamente, senilità (in inglese: old age od elderly ), è il periodo ultimo del ciclo vitale umano, vicino o addirittura superiore alla cosiddetta aspettativa di vita media .

L'età cronologica può differire considerevolmente dall'età funzionale di una persona. I segni distintivi della vecchiaia si verificano normalmente in tutti e cinque le dimensioni, in momenti ed entità diversi a seconda del caso. Oltre all'età cronologica, le persone possono essere considerate anziane a causa di altre dimensioni della vecchiaia, come l'acquisizione del titolo di nonno o l' ingresso in pensione .

Tuttavia, in seguito ad uno studio sulla terza età svolto in Africa, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ( OMS ) ha fissato questa soglia a 55 anni . Allo stesso tempo è stato sottolineato che le popolazioni emancipate definiscono la vecchiaia non in base agli anni , bensì per l'acquisizione di nuovi ruoli , perdita dei precedenti o incapacità di contribuire attivamente alla società .

A che età possa iniziare non può essere definito universalmente , perché trattasi di un parametro che differisce molto in base al contesto . Il primo tentativo di definizione internazionale di vecchiaia la colloca oltre i 65 anni .

Questi segni non si verificano alla stessa età cronologica per tutti ; inoltre, si verificano a velocità e ordine diversi e possono variare facilmente.

In origine , lo scopo delle pensioni di vecchiaia era impedire che le persone anziane fossero ridotte all' accattonaggio , cosa ancora comune in alcuni paesi sottosviluppati , ma le crescenti aspettative di vita e hanno messo in discussione il modello in base al quale sono stati progettati i sistemi pensionistici anche nei paesi industrializzati . Tuttavia, nel 2011 , utilizzando la Supplemental Poverty Measure (SPM), il tasso di povertà americano in vecchiaia è diminuito – stimato al 15,9% sul totale.

In Italia il pensionamento sopraggiunge a 67 anni di età e con almeno 20 anni di contribuzione , mentre negli Stati Uniti d'America e nel Regno Unito bastano 65 anni (nel Regno Unito, 60 per donne ).

Attività Fisica Motoria

Contributo dell’attività fisica motoria al miglioramento della qualità della vita negli anziani

In passato si riteneva che "la vecchiaia stessa fosse una malattia"; l'attività fisica motoria può essere la giusta soluzione sia a scopo preventivo che terapeutico.

Quando l'anziano e chi lo assiste cominciano a pensare alla vecchiaia come ad una condizione di per sé stessa invalidante, poco per volta tale paura si realizza; è solo affrontando tale stato della vita in modo creativo, positivo e dinamico che anche situazioni difficili possono mostrare la parte migliore e regalare ancora un forte significato all'esistenza.

Il miglioramento delle condizioni generali di vita avvenuto negli ultimi decenni ha portato, attraverso una più efficiente organizzazione dei sistemi di prevenzione e di riabilitazione, una rilevante e qualitativamente accettabile aspettativa di vita.

Un anziano non è comunque in grado di fare ciò che fanno i giovani, ma sotto certi punti di vista anche di più e meglio; non con la forza, con la rapidità o grazie all'agilità, bensì col senno, con l'esperienza e l'insegnamento. Sono queste le doti delle quali la vecchiaia non solo non rimane priva, ma si fa di solito più feconda.

Lo Sapevi che… Mantenendo in esercizio il corpo e la mente, si possono compiere imprese lodevoli. Sebastiano Caboto organizzò, ultraottantenne, una spedizione alla ricerca di paesi e terre sconosciuti; Elisabetta I d'Inghilterra, a più di 70 anni, svolgeva i doveri di Corte concedendo -sempre in piedi! - parecchie udienze nell'arco della giornata. Robert Koch - lo scopritore del batterio della tubercolosi - a 72 anni viaggiò in Africa per studiare la cosiddetta malattia del sonno; Sigmund Freud a 83 anni pubblicò il saggio "Mosé e la religione monoteistica"; Michelangelo Buonarroti a quasi 90 anni si dedicò con fervore alla "Pietà Rondanini" ed il grande pittore Tiziano Vecellio lavorò con assiduità fino alla veneranda età di novantanove anni!

L'attenzione degli impianti sportivi, dunque, si è spostata verso i bisogni di questa popolazione, in quanto rappresenta un bacino di utenza di sicura crescita, e l'obiettivo negli anni a venire sarà appunto il coinvolgimento della cosiddetta Terza Età, senza ombra di dubbio la più scettica e la più difficile da coinvolgere a causa di timori, pregiudizi, credenze e difficoltà a comprendere il valore dell'attività fisica motoria.

In questa fase della vita il fitness è benefico non solo sotto il profilo fisico, ma anche psicologico. Mantenere un livello generale di wellness più alto e contrastare i classici acciacchi contribuiscono ad alzare il tono dell'umore ed a mantenersi vivi e dinamici. È inoltre scientificamente dimostrato che il BDNF (Fattore Neurotrofico Cerebrale) viene aumentato grazie all'esercizio muscolare e metabolico, preservando anche le funzioni cognitive.

Per l'organismo di un anziano l'attività fisica è davvero di notevole importanza. È fondamentale dedicare del tempo all'esercizio fisico, vera e propria occasione per riappropriarsi della consapevolezza della propria vita, in quanto momento di socializzazione ed integrazione con altre persone.

Sarà importantissimo praticare un'attività motoria o sportiva medio-leggera – meglio ancora se all'aria aperta – e frequentare corsi collettivi o individuali di ginnastica per adulti o per anziani, guidati e seguiti da insegnanti e personal trainer qualificati che sappiano correggere gli errori di esecuzione, suggerendo gli esercizi più adatti sulla base delle individuali capacità e delle personali necessità.

La vecchiaia non è essa stessa una malattia, come invece sostenevano gli antichi romani ("Senectus ipsa morbus"- Terenzio), e come tanti ancora oggi continuano a credere. Il fitness può essere la giusta via per smentire questa datata ed ingiallita affermazione. Ma l'isolamento degli "over sessantacinque" dipende spesso dall'ambiente in cui viviamo. La decadenza fisica – con la quale gli anziani si confrontano e si identificano – è temuta dalla società odierna a vantaggio di una logica di consumo, produzione ed efficienza che esclude e svalorizza chi non può raggiungere determinate performances.

Pensiamo dunque a Cicerone che, un paio di millenni fa, nel De Senectute ha avuto modo di spiegare la sua filosofia, evidenziando come la vecchiaia possa essere una fase felice per coloro che hanno saputo operare nel corso della vita con saggezza e con spiccata giustizia, nonché per quelle persone che sanno apprezzare e valorizzare questo momento dell'esistenza.

Consapevoli che tutti siamo destinati, prima o poi, a non essere più completamente efficienti, quasi sempre tendiamo a non voler riconoscere questi problemi evitando il confronto diretto con l'anziano, invece di apprezzarne il valore e rispettare l'esperienza di cui è portatore.

Il fitness ed un buon personal trainer possono essere veramente di aiuto alla terza età. Per mantenere l'efficienza muscolare, per uscire dalla solitudine, per allontanare pericolose tendenze depressive. L'attività fisica può trasformarsi in un profondo momento di contatto e di benefica interazione tra diverse generazioni, portando vantaggi psicologici a tutti.

