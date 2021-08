Probabilmente, si tratta della malattia esantematica con il tasso di incidenza maggiore: la varicella interessa, infatti, circa il 90% dei bambini di età inferiore ai 15 anni, ma non risparmia nemmeno gli adulti . La varicella è caratterizzata da febbre , dolori muscolari ed eruzioni vescicolari disseminate (che evolvono in croste) accompagnate da un prurito intenso, costantemente presente.

La varicella appartiene al gruppo delle cosiddette malattie esantematiche , chiamate in questo modo perché provocano un esantema , cioè un' eruzione cutanea , caratterizzata dalla comparsa sulla pelle di tante macchioline di colore che virano dal rosa tenue al rosso. In totale, le malattie matematiche sono sei: varicella , morbillo , rosolia , scarlattina , quinta malattia ( roseola infantum ) e sesta malattia .

Oltre a questi segni cutanei, la varicella comporta febbre non elevata e da lievi sintomi generali come senso di malessere, inappetenza e mal di testa .

La varicella è una malattia infettiva altamente contagiosa provocata da un virus a DNA , il virus Varicella zoster (VZV) , appartenente alla famiglia Herpesviridae . Quest'agente patogeno - talvolta chiamato anche come herpes virus di tipo 3 - è particolarmente subdolo: dopo aver provocato la malattia, non viene eliminato completamente dall'organismo, ma rimane latente, rifugiandosi in alcune cellule senza dare sintomi (si parla di virus latente), in attesa di momenti favorevoli per riattivarsi. Nella maggior parte delle persone, il virus Varicella zoster non si riattiva più o si riattiva a distanza di molti anni, in corrispondenza di situazioni stressanti o di un calo delle difese immunitarie . In questi casi, però, non provoca la varicella (in genere, dopo un primo contagio, si è protetti dalla malattia), bensì il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio o Herpes zoster.

La varicella è una delle malattie infettive più contagiose, soprattutto nei primi stadi dell'eruzione. Si trasmette molto facilmente da persona a persona per via respiratoria o, meno frequentemente, attraverso il contatto diretto con le lesioni cutanee.

Sintomi Varicella

Periodo d’Incubazione Varicella: Dopo Quanto si Manifesta?

La classica eruzione cutanea della varicella è preceduta da un periodo di incubazione di 13-17 giorni e da una fase prodromica che dura approssimativamente 48 ore. Per questo motivo, se una persona è stato a contatto ravvicinato con soggetti che poi si sono rivelati malati non può essere considerato "fuori pericolo" prima di due settimane.

Fase Prodromica e Primi Sintomi della Varicella

Il breve periodo che precede la comparsa dell'esantema (detto appunto fase prodromica) è caratterizzato da:

Dopo qualche giorno, appaiono le caratteristiche macchioline rosa (diametro 2-3 mm) e pruriginose sulla pelle (esantema), che successivamente evolvono in papule (in rilievo rispetto alla cute), vescicole (cioè le papule si riempiono di liquido) e croste.

Sintomi Varicella: Come si Manifesta la Fase Esantematica?

La varicella si manifesta tipicamente con un'eruzione cutanea maculo-papulosa, accompagnata da febbre, di solito di lieve entità, e malessere generale.

Inizialmente, le lesioni cutanee interessano fronte e tronco, ma, dopo 3-4 giorni, le piccole papule rosa pruriginose compaiono sul resto del corpo. Le papule evolvono in vescicole, e, infine, in croste granulari, destinate a cadere.

Indicativamente, l'evoluzione da macule a vescicole dura dalle 6 alle 8 ore. Appena comparse, le vescicole sono di colorito chiaro ed il loro contenuto è limpido Nell'arco delle successive 24 ore, il liquido si intorbidisce e le vescicole assumono un aspetto opalescente o lattescente.

L'insorgenza si verifica a gittate successive, cioè le macule-papule non compaiono tutte insieme, ma continuano a formarsi per circa 5 giorni (quadro a cielo stellato), per cui mentre alcune spuntano, altre si seccano o si rompono; per questo motivo sul corpo del malato coesistono processi eruttivi in diversi stadi di evoluzione, accompagnati da un prurito più o meno intenso e fastidioso. Inoltre alcune papule possono andare incontro a guarigione precoce, senza passare per la fase di vescicola.

Qualora la varicella si complichi in sovrainfezione batterica della cute, le vescichette si trasformano in pustole, acquisendo il classico cappello giallo per la presenza di materiale purulento.

Caratteristiche dell’Esantema

Le vescicole hanno contenuto sieroso nel quale contenuto il virus (pertanto toccarle o manipolarle è un fattore rischio per il contagio interpersonale) e sono accompagnate da prurito intenso e fastidioso. In un certo senso, le lesioni tipiche della varicella presentano un aspetto simile a quello delle punture di insetto, con una depressione puntiforme al centro.

Di solito, le persone colpite da varicella presentano complessivamente da 250 a 500 elementi. Tuttavia, si possono avere casi di malattia in cui sono presenti soltanto pochissime lesioni, così da far passare questi quasi inosservati, cosi come sono possibili forme severe e complicate di varicella.

Le dimensioni delle lesioni che costituiscono il rush sono variabili, ma generalmente sono contenute.

Fase di Remissione

Dopo qualche giorno dalla loro comparsa, le vescicole evolvono in croste; si entra così nell'ultimo stadio della varicella, che traghetta il paziente verso la completa guarigione: l'essiccamento e la caduta delle croste.

In questa fase, la vescicola si ricopre di una crosticina scura che, dopo 7-20 giorni, si stacca spontaneamente senza lasciare alcun esito cicatriziale. Al contrario, quando il paziente tormenta le vescicole o le crosticine favorendone la rottura anzitempo, la varicella può esitare in piccole cicatrici permanenti.

Il rischio che si formino delle cicatrici è maggiore anche in caso di infezione delle vescicole.

Quanto Dura la Varicella?

La varicella è in genere una malattia benigna, che guarisce nel giro di 7-10 giorni dopo la comparsa delle prime papule. La malattia tende ad avere un decorso più aggressivo nell'adolescente e nell'adulto.

Le macchie successive alla caduta delle croste durano circa 20 giorni ma sono prive di contagiosità.

Varicella: Per quanto si è Contagiosi?

Chi ha contratto la varicella è contagioso, in genere, da 24-48 ore prima della comparsa dell'esantema, fino alla conversione di tutte le vescicole in croste, solitamente da 3 a 7 giorni dall'inizio dell'esantema stesso.

Il periodo di contagiosità si estende può essere più prolungato in caso di soggetti con alterazione dell'immunocompetenza.