Variante Omicron SARS-CoV-2: Sintomi, Contagiosità e Vaccini

Le fonti consultate per la stesura di questo articolo sono i siti ufficiali del Ministero della Salute , dell' Istituto Superiore di Sanità (ISS), dell' Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) e dell' ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control).

Nell'ambito della nomenclatura per le varianti, Omicron è identificata da sequenziamento genico con la sigla B.1.1.529 e denominata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) con la lettera greca O (per l'appunto, " omicron " in italiano).

In particolare, la variante Omicron presenta più di 30 mutazioni di "spike", cioè la proteina che il coronavirus utilizza per eludere le difese delle cellule del nostro organismo, in modo da sfruttarle per produrre copie di sé e stabilire l'infezione.

Omicron è la nuova variante di SARS-CoV-2 ( coronavirus responsabile della sindrome respiratoria nota come COVID-19 ) che sta focalizzando l'interesse delle istituzioni sanitarie e dei gruppi di ricerca scientifica per il numero di mutazioni che contiene e la sua potenziale capacità di diffondersi molto velocemente.

Anche per questo motivo, conoscere le caratteristiche di una variante è utile per essere preparati ad affrontarla, tenendo sempre a mente la "regola" che più il virus è libero di circolare (in popolazioni scarsamente vaccinate, quindi ancora "suscettibili"), più ha la possibilità di mutare .

L'obiettivo del Coronavirus rimane comunque quello di moltiplicare e, per poterlo fare, deve infettare le cellule umane; in altre parole, per il virus e le sue varianti non sarebbe vantaggioso eliminare le specie che rappresentano un habitat necessario alla sua sopravvivenza in natura.

La presenza delle varianti è, inoltre, un segnale allarmante che esprime un'evidenza ben nota in virologia: SARS-CoV-2 sta ancora circolando in misura significativa . L'equazione è semplice: tutti i virus, per loro caratteristica mutano; quanto più alta è la loro concentrazione, tanto più aumentano le probabilità che si sviluppino delle varianti.

Noto è, infatti, che un virus che tende a mutare molto potrebbe diventare progressivamente più aggressivo . Ma non solo: è possibile che gli anticorpi (cioè le armi di difesa dell'organismo) che si sono sviluppati dopo la malattia contratta naturalmente o dopo la vaccinazione non riescano a contrastare le infezioni provocate dalle varianti. Tale evenienza aprirebbe la strada al rischio teorico di ammalarsi nuovamente di COVID-19 o di non essere sufficientemente protetti dal vaccino .

Il termine " variante " suona da qualche tempo come una minaccia: di fatto, sono proprio le mutazioni a cui il coronavirus va incontro a renderlo potenzialmente più temibile . Il motivo sta nel fatto che, ad un certo punto, potrebbero crearsi le condizioni biologiche per la selezione di una super mutazione capace di rendere SARS -CoV-2 ancora più contagioso e pericoloso in termini di conseguenze per la salute della prima versione ad esordire.

Origine della variante Omicron e Diffusione

Variante Omicron: Dove è nata e Come?

Non è dato sapere quale sia il Paese di origine della variante, visto che l'individuazione dipende dalla capacità di sequenziamento dei laboratori.

Omicron è stata identificata per la prima volta nel Botswana e, in seguito, sono stati sequenziati, quasi contemporaneamente, i primi casi della variante a Hong Kong e Sudafrica. Proprio in quest'ultimo Paese, tra il 14 e il 23 novembre 2021, un aumento significativo dei contagi che aveva interessato soprattutto i più giovani, in età scolare, associato al riscontro di Omicron in molti dei sequenziamenti eseguiti per valutare la diffusione delle varianti e la loro prevalenza hanno fatto scattare l'allarme tra gli esperti.

Nonostante il "paziente zero" non sia stato identificato, l'ipotesi è che la variante Omicron abbia avuto origine in un paziente il cui sistema immunitario non era riuscito a contrastare efficacemente l'infezione.

Variante Omicron: Come Cambierà la Pandemia?

Non è dato sapere in quale misura e come la nuova variante Omicron sarà più trasmissibile o più letale, anche se l'OMS ha detto che "i primi segnali" dimostrerebbero una maggior capacità di trasmissione e una maggior capacità di reinfezione.