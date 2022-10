Questo articolo è stato redatto utilizzando come fonte il sito ufficiale dell'ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) e i rapporti periodici da esso prodotti. Nel report del 21 ottobre 2022, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC, dall'inglese European Centre for Disease Prevention and Control) ha segnalato che BQ.1 e BQ.1.1 potrebbero diventare le nuove varianti predominanti in Europa fra novembre e dicembre 2022. Più nel dettaglio, BQ.1 deriva dalla variante di preoccupazione (VOC) Omicron 5 (BA.5), quella attualmente predominante. Insieme al suo sotto-lignaggio BQ.1.1, BQ.1 è stata rinominata come "variante Cerberus". Ma cosa si sa fino ad ora di questa nuova variante? Sarà più contagiosa e più pericolosa? Diventerà davvero la variante predominante durante i mesi invernali? Di seguito entreremo più nel dettaglio. Shutterstock

Variante Cerberus: da dove arriva? Come accennato, la variante Cerberus deriva dalla variante Omicron 5. Più precisamente, BQ.1 è un sotto-lignaggio di BE.1.1.1 che, a sua volta, è un sotto-lignaggio di BA.5 con modifiche aggiuntive nel dominio che lega il recettore (RBD) presente sulla proteina Spike (la proteina che il virus SARS-CoV-2 utilizza per penetrare all'interno delle cellule umane). BQ.1.1 è un sotto-lignaggio di BQ.1 ch presenta un'ulteriore modifica aggiuntiva a livello del dominio che lega il recettore della proteina Spike.

Dove è stata segnalata? Secondo quanto riportato nel rapporto dell'ECDC, vi sono indicazioni che la variante Cerberus possa essere emersa in Africa centrale o in Africa occidentale e che poi si sia diffusa in Europa e in altri Paesi del mondo. Per quanto riguarda l'Europa, la variante Cerberus è stata segnalata in diversi Paesi. Al momento della stesura del report dell'ECDC del 21 ottobre, i dati fino a quel momento raccolti indicavano i seguenti Paesi come quelli con le più alte percentuali di individuazione della stessa: Francia (19%);

Belgio (9%);

Irlanda (7%);

Paesi Bassi (6%);

Italia (5%). Per quel che riguarda i Paesi non europei, le percentuali più alte in base ai campioni raccolti sono state riportate in Svizzera (9%) e nel Regno Unito (8%). Gli Stati Uniti, invece, stimano che nella 42a settimana del 2022, circa l'11% dei casi COVID-19 possa essere causato da BQ.1. Tuttavia, poiché possono esservi delle lacune nel sequenziamento del genoma virale nei diversi Paesi, è possibile che vi sia una sottostima della circolazione di questa variante.

Perché la Variante Cerberus preoccupa? Basandosi su stime di modellizzazione, l'ECDC prevede che entro la fine dell'anno 2022, BQ.1 e il suo sotto-lignaggio BQ.1.1 diventeranno predominanti sul territorio europeo, comportando con molta probabilità un aumento dei casi di COVID-19. Più nel dettaglio, l'ECDC ha stimato che fra novembre e dicembre 2022 più del 50% delle infezioni da SARS-CoV-2 potrebbero essere causate da BQ.1 e suoi sotto-lignaggi; mentre a gennaio 2023 questa percentuale potrebbe salire oltre l'80%. Per altro, da studi preliminari condotti in Asia è emerso che BQ.1 è capace di eludere la risposta immunitaria in maniera significativa. Allo stesso tempo, è emerso che la variante Cerberus (BQ.1 e BQ.1.1) possiede una maggior capacità di di resistere al trattamento con alcuni anticorpi monoclonali impiegati in terapia - quali tixagevimab e cilgavimab (Evusheld®) e bebtelovimab (quest'ultimo non è utilizzato in Italia) - rispetto ad Omicron 5. Di contro, ad oggi, non si hanno ancora prove circa una possibile associazione di questa nuova variante allo sviluppo di un'infezione di maggiore gravità rispetto alle infezioni sostenute dalle varianti attualmente circolanti e predominanti, quali Omicron 4 (BA.4) e Omicron 5 (BA.5). Per approfondire: Anticorpi Monoclonali COVID-19: Cosa Sono, Come Funzionano, Effetti Collaterali

Sintomi Cerberus e impatto sulla situazione epidemiologica Al momento non si hanno dati sufficienti per determinare se la variante Cerberus provoca sintomi differenti o più o meno gravi rispetto alle altre varianti attualmente circolanti e predominanti. Discorso analogo per quel che concerne l'impatto sulla situazione epidemiologica. Difatti, le percentuali di diffusione della variante Cerberus sono ancora troppo basse per capire e stabilire se e come questa possa impattare sull'attuale situazione epidemiologica.

Cosa ha fatto l'ECDC? Sulla base delle previsioni effettuate, l'ECDC ha inserito BQ.1 e i suoi sotto-lignaggi all'interno delle varianti di interesse (VOI) a partire dal 20 ottobre 2022. È opportuno precisare che quanto espresso è frutto, per l'appunto, di previsioni che, tuttavia, possono variare in funzione di molteplici fattori che possono essere tutt'altro che prevedibili (ad esempio, comportamento degli individui e adozione di misure preventive, interazioni sociali, progressione delle campagne vaccinali, ricorso alle dosi di richiamo, ecc.). Pertanto, ora come ora, non è possibile sapere se le stime dell'ECDC si concretizzeranno o se nei mesi invernali arriveranno nuove varianti che potrebbero prendere il sopravvento su BQ.1 e BQ.1.1. Inoltre, la stessa ECDC sottolinea che le stime riportate rappresentano una media effettuata su tutto il territorio europeo, ma che è possibile che ci saranno differenze in termini di diffusione delle varianti in questione non solo fra uno Stato membro e l'altro, ma anche all'interno di uno stesso Paese.