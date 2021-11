Vardenafil: Cos'è, A Cosa Serve, Effetti Collaterali

Generalità

Che cos'è il Vardenafil e caratteristiche generali

Il vardenafil è un inibitore della fosfodiesterasi di tipo 5 impiegato nel trattamento della disfunzione erettile.

Shutterstock Vardenafil - Struttura Chimica

Per svolgere la sua azione terapeutica, il principio attivo deve essere assunto per bocca, difatti lo si trova in medicinali formulati come compresse per uso orale o come compresse orodispersibili. Per essere venduti, questi medicinali necessitano di presentazione di ricetta medica. La maggior parte di essi è classificata in fascia C, pertanto, il loro costo è totale carico del cittadino; alcuni, invece, sono classificati come farmaci di fascia A (concedibili esente per patologia), perciò il loro costo può essere rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Esempi di Medicinali contenenti Vardenafil