Vardenafil: Controindicazioni ed Avvertenze

Per espletare la sua funzione, il vardenafil deve essere somministrato per via orale , pertanto, a causa delle possibili interazioni è altrettanto opportuno prestare attenzione se si stanno assumendo altri farmaci.

Naturalmente, può essere utilizzato solo se prescritto dal medico e, visto il suo meccanismo d'azione, è necessario prestare attenzione se il paziente si trova in condizioni che necessitano di particolare cautela all'uso di farmaci ad azione vasodilatatoria (come il vardenafil, per l'appunto) o che possono costituire una controindicazione all'uso del principio attivo stesso.

Precauzioni e Cautela per l'Uso

Condizioni che richiedono attenzione e cautela alla somministrazione del Vardenafil

Innanzitutto è importante precisare che prima di proporre un trattamento farmacologico, è opportuno che il medico esegua un'anamnesi e un esame obiettivo per diagnosticare la disfunzione erettile e individuare le possibili cause.

Solo dopo aver accertato la presenza del disturbo e la necessità di trattarlo farmacologicamente, il medico potrà prescrivere il vardenafil al proprio paziente, ma anche in questo caso, la prescrizione va fatta con attenzione.

Difatti, prima di prescrivere l'uso del vardenafil - così come di qualsiasi altro farmaco per il trattamento della disfunzione erettile - il medico dovrà valutare attentamente le condizioni cardiovascolari del paziente, poiché sussiste un certo rischio cardiaco connesso all'attività sessuale.

Inoltre, il vardenafil possiede proprietà vasodilatatorie che provocano una riduzione, seppur transitoria, della pressione sanguigna. I pazienti aggetti da alcuni disturbi cardiaci - come ad esempio stenosi aortica e stenosi subaortica ipertrofica idiopatica - possono essere più suscettibili all'attività dei vasodilatatori, inclusi gli inibitori della PDE5 qual è il vardenafil.

A ciò si aggiunge che in pazienti con precedenti problemi cardiaci sono stati riportati casi di eventi cardiovascolari gravi, benché non sia stato possibile determinare in maniera definitiva se tali eventi fossero connessi con i fattori di rischio preesistenti presenti nei pazienti, con l'assunzione del vardenafil, con l'attività sessuale o con una combinazione di tutti questi e altri fattori.

Ad ogni modo, appare chiaro quanto sia importante informare il medico sullo stato di salute del proprio apparato cardiocircolatorio, così come quanto sia importante effettuare un'attenta valutazione del paziente da parte del medico prima di ricorrere alla somministrazione del vardenafil.

Altra condizione che richiede particolare cautela nella somministrazione del principio attivo in questione è rappresentata dalla presenza di alterazioni anatomiche del pene - come avviene, per esempio, in caso di fibrosi dei corpi cavernosi, malattia di Peyronie o incurvamento del pene - e nei pazienti che soffrono di condizioni che possono predisporre al priapismo - come ad esempio, la leucemia, il mieloma multipli o l'anemia falciforme.

Assunzione di Altri farmaci

Anche in caso di assunzione di altri farmaci può essere necessario prestare particolare attenzione qualora si dovesse prescrivere un trattamento con vardenafil.

Più nel dettaglio, è necessario usare cautela in caso di:

Assunzione concomitante di farmaci alfa-bloccanti in quanto può manifestarsi ipotensione sintomatica. Il trattamento concomitante con entrambe le tipologie di farmaci dovrebbe avvenire solo quando il paziente viene stabilizzato nella terapia con il farmaco alfa-bloccante e dovrebbe avvenire partendo con la somministrazione di vardenafil alla dose più bassa consigliata. Ad ogni modo, si raccomanda di attenersi alle indicazioni fornite dal medico.

L'uso concomitante di potenti inibitori del citocromo P3A4 (CYP3A4) - quali ad esempio, ketoconazolo, itraconazolo, indinavir, ritonavir - e vardenafil, invece, va evitato poiché la combinazione con simili farmaci può portare ad un aumento eccessivo delle concentrazioni plasmatiche di vardenafil stesso ( nota : l'assunzione del vardenafil risulta controindicata in pazienti che stanno assumendo itraconazolo o ketoconazolo e che hanno più di 75 anni di età).

Anche l'uso concomitante con riociguat (uno stimolante della guanilato ciclasi) va evitato in quanto può portare alla comparsa di ipotensione sintomatica.

Ad ogni modo, poiché possono instaurarsi interazioni anche con altri farmaci non citati, si ricorda l'importanza di informare il medico qualora si stiano assumendo o siano stati da poco assunti farmaci o prodotti di qualsiasi tipo, inclusi i farmaci SOP ed OTC, gli integratori, i prodotti fototerapici ed erboristici, ecc.