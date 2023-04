In modo particolare, le vampate si fanno generalmente più intense e fastidiose quando il temuto momento arriva anzitempo (si parla in questo caso di menopausa prematura , o menopausa precoce , che può essere naturale o conseguenza diretta dell'asportazione chirurgica delle ovaie o di una terapia antitumorale).

Questo genere di disturbo interessa mediamente il 70% delle donne e, sempre in linea generale, inizia a presentarsi intorno ai 47-48 anni d'età , insieme alle prime, importanti, variazioni del ciclo. Da questo momento in poi, le vampate di calore accompagneranno la vita della donna per almeno tre o quattro annate.

Cause

Vampate di Calore in Menopausa: Perché vengono?

Disturbo tipico del climaterio, le vampate sono causate dall'irregolarità dei livelli di estrogeni e raggiungono il loro picco nei mesi successivi all'ultimo ciclo mestruale, salvo poi attenuarsi gradualmente dopo uno o due anni.

Anche l'intensità e la frequenza delle vampate, similmente alla data con cui si presentano, non sono immuni da una certa variabilità individuale. Così, alcune donne possono entrare serenamente in menopausa senza avvertire alcun segno del disturbo, mentre in altri casi le vampate possono diventare uno scomodo compagno di vita anche per diversi anni dall'ultima mestruazione.

Intense e frequenti vampate di calore sono state messe in relazione ad una maggiore incidenza di disturbi dell'umore in menopausa, come ansietà e depressione, perdita del desiderio sessuale, disturbi del sonno e disturbi cognitivi (facile perdita di concentrazione e/o di memoria).