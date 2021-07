Vampate di calore negli uomini: cause, sintomi e trattamenti

Introduzione Una vampata di calore è una sensazione di calore intenso che si manifesta all'improvviso, e non ha a che fare con cause ambientali, ossia legate esclusivamente alle temperature esterne. Le vampate di calore sono comunemente legate alle donne in menopausa e interessa mediamente il 70% delle donne e, sempre in linea generale, inizia a presentarsi intorno ai 47-48 anni d'età, insieme alle prime, importanti, variazioni del ciclo. Da questo momento in poi le vampate di calore accompagneranno la vita della donna per almeno tre o quattro anni. Tuttavia, anche gli uomini possono vivere questa condizione.

Cause delle vampate di calore negli uomini Nelle donne la comparsa delle vampate di calore vengono causate, nella maggior parte dei casi, da un'improvvisa fluttuazione degli ormoni che caratterizza il periodo della pre menopausa e menopausa. D'altra parte, gli uomini non sperimentano un forte calo naturale del testosterone, bensì un calo del testosterone inferiore al 2% ogni anno dopo i 30 anni. Questo è un calo fisiologico, naturale e costante. Tra le cause delle vampate di calore maschli ci sono bassi livelli di testosterone e la terapia di deprivazione androgenica: a seguito di un trattamento per il cancro alla prostata chiamato terapia di deprivazione androgenica, si possono manifestare improvvise vampate di calore. Questo trattamento agisce limitando la produzione di testosterone in modo che non possa stimolare la crescita delle cellule tumorali. Le vampate di calore negli uomini spesso coincidono con altri sintomi come la disfunzione erettile, la perdita della libido e gli sbalzi d'umore. Questi sintomi possono essere a loro volta il risultato di stress, depressione o ansia.