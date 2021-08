Valvulopatie - Malattie delle Valvole Cardiache

Per approfondirne Anatomia e Funzioni:

Le valvole cardiache possono essere considerate dei veri e propri apparati: le anomalie strutturali e l'alterazione della loro funzione possono dare origine a diverse valvulopatie cardiache (malattie delle valvole del cuore), in grado di compromettere il normale funzionamento dell'intero organo cardiaco.

Le cause delle valvulopatie cardiache possono essere classificate anche nel seguente modo:

Attualmente, le cause più frequenti di valvulopatia che si riscontrano sono le seguenti:

Nonostante nel corso degli ultimi 50 anni si sia registrata una grande riduzione delle valvulopatie reumatiche nei paesi occidentali, mediata dalla diffusione della profilassi antibiotica , non si è verificata una pari riduzione degli interventi di chirurgia valvolare. Questo è conseguenza del fatto che la tipologia di pazienti di pertinenza chirurgica è cambiata con il trascorrere del tempo.

Al giorno d'oggi, la comprensione e l'esperienza clinica nelle valvulopatie risultano mutate, in relazione a diversi fattori:

Durante i decenni scorsi, una delle principali cause responsabili dell'insorgenza della valvulopatia era la malattia valvolare reumatica ; chiamata anche cardite reumatica post-streptococcica, questa patologia insorge come complicanza di una faringite o tonsillite causata da un particolare batterio, lo Streptococco beta emolitico di gruppo A - Streptococcus pyogenes . Le valvole cardiache vengono danneggiate e progressivamente vanno incontro a deformazione dopo alcune settimane dall'infezione alle tonsille .

Il decorso delle malattie delle valvole cardiache è generalmente lento. I pazienti devono essere seguiti regolarmente, in quanto si assiste spesso ad una evoluzione "a gradini" della patologia, con progressivo peggioramento delle condizioni. Risulta fondamentale che il paziente si sottoponga regolarmente ad ecocardiogramma, affinché si valuti la funzionalità dei ventricoli, e si individui tempestivamente la necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico.

Altre diverse complicazioni secondarie si possono sviluppare, in relazione alla valvola interessata e alla gravità del problema.

La comparsa dei sintomi dipende molto dal decorso della malattia valvolare , in quanto può essere:

L'invecchiamento e i difetti cardiaci congeniti (presenti alla nascita) sono fattori che non permettono di esercitare alcuna forma di controllo preventivo. Con opportuna terapia antibiotica è invece possibile prevenire un'infezione da Streptococco , che colpisce faringe o tonsille, potenziale causa di una febbre reumatica acuta (evento iniziale: infiammazione della superficie interna del cuore).

Diagnosi delle Valvulopatie Cardiache

Le valvulopatie cardiache sono malattie che colpiscono le valvole cardiache: nel caso in cui insorga un'anomalia nella loro struttura anatomica, oppure venga alterata la loro funzione, il normale funzionamento dell'intero organo cardiaco viene compromesso. Riconoscere in maniera precoce una malattia delle valvole cardiache consente di sottoporre il paziente al trattamento più adeguato allo stato di evoluzione della patologia.

L'integrazione tra un accurato esame obiettivo, dati strumentali ed analisi di laboratorio dovrebbe consentire al medico, in associazione alla ricostruzione della storia clinica del paziente (anamnesi), di definire la diagnosi e l'eziologia delle valvulopatie cardiache nella maggior parte dei pazienti.

A volte, una semplice visita medica può confermare il sospetto clinico di valvulopatia: è sufficiente che il medico proceda con un'auscultazione cardiaca per rilevare eventuali soffi patologici.

I soffi nelle malattie delle valvole cardiache sono determinati dal passaggio di sangue attraverso valvole che presentano un difetto nella loro apertura o chiusura (che avvengono in maniera incompleta); questo flusso anomalo determina un rumore caratteristico auscultabile con uno stetoscopio o mediante la realizzazione di un fonocardiogramma (tracciato su carta che esprime toni e rumori cardiaci).

Un'ecocardiografia (ecografia del cuore) consente di ottenere la conferma diagnostica: valuta la condizione di atri e ventricoli oltre a determinare l'entità della malattia.

Il cardiologo dispone di tecniche strumentali che consentono l'immediata identificazione e valutazione completa del difetto cardiaco insorto nel paziente.