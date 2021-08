Il cuore è dotato di quattro valvole, dette appunto valvole cardiache. La loro funzione consiste nell'assicurare che durante il ciclo cardiaco il flusso del sangue nel cuore proceda in un'unica direzione, quella stabilita dal gradiente pressorio.

Le valvole sono costituite da membrane sottili, ma molto resistenti, che si aprono e chiudono ad ogni battito cardiaco in maniera coordinata, consentendo normalmente che il flusso di sangue si muova in una sola direzione attraverso il cuore, prevenendone il reflusso (o flusso retrogrado).

Valvole Atrioventricolari

Le valvole atrioventricolari (AV) separano gli atri dai ventricoli, consentendo al sangue di fluire unidirezionalmente dall'atrio al ventricolo (impedendogli di scorrere al contrario), aprendosi e chiudendosi in relazione ai cambiamenti ciclici che avvengono ad ogni battito cardiaco:

valvole AV aperte: la pressione nell'atrio è più elevata di quella del ventricolo;

valvole AV chiuse: la pressione ventricolare è superiore a quella atriale.

La chiusura della valvola corrisponde al primo tono cardiaco e corrisponde all'inizio della fase sistolica.

Le valvole atrioventricolari sono costituite da una componente muscolare e da una fibrosa.

Valvola mitrale (o bicuspidale): localizzata tra atrio e ventricolo sinistro, costituita da due lembi (o cuspidi) e da un anello valvolare che congiunge le cuspidi alla parete del cuore. Filamenti di tessuto connettivo (corde tendinee) connettono i margini liberi dei lembi valvolari al muscolo cardiaco, in particolare ai muscoli papillari, che conferiscono stabilità alle corde tendinee. CURIOSITA': il termine mitrale deriva dalla somiglianza con la mitra, l'alto copricapo portato dai vescovi. Valvola tricuspide: valvola atrioventricolare dotata di tre cuspidi, separa l'atrio destro dal ventricolo destro. Come per la valvola bicuspide, il corretto funzionamento della tricuspide prevede l'interazione fra anello valvolare, corde tendinee, muscoli papillari e ventricolo destro.

NOTA BENE: né i muscoli papillari, né le corde tendineee sono in grado di aprire e chiudere in modo attivo le valvole atrioventricolari. Le valvole, infatti, si aprono e si chiudono PASSIVAMENTE in base alla spinta del flusso ematico.

Quando il ventricolo si contrae, la pressione impressa al sangue contro la faccia inferiore dei lembi della valvola AV li spinge con forza verso l'alto nella posizione di chiusura; le corde tendinee impediscono che tale pressione del sangue spinga la valvola nell'atrio. Quando le corde tendinee non sono in grado di opporre una opposizione sufficiente, le valvole AV sono spinte all'indietro, verso l'interno dell'atrio, durante la sistole (contrazione) ventricolare; si parla in tal caso di PROLASSO valvolare.