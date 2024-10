Valori di trigliceridi: quando sono allarmanti e cosa fare se alti

NOTE: i valori di trigliceridi sopra riportati si riferiscono alla misurazione effettuata in condizioni di digiuno assoluto da 8 - 12 ore (solo l'acqua è concessa). La trigliceridemia - ovvero la concentrazione di trigliceridi nel sangue - tende infatti a rimanere temporaneamente alta dopo i pasti. Per questo motivo, quando si segue un' alimentazione particolarmente ricca di calorie e grassi (ipercalorica ed iperlipidica) nei giorni che precedono l'esame, i valori di trigliceridi possono apparire piuttosto elevati.

Cosa fare se i trigliceridi sono bassi

Quando i valori di trigliceridi sono bassi generalmente non c'è nulla di cui preoccuparsi. Le condizioni patologiche caratterizzate da ipotrigliceridemia (malnutrizione, ipertiroidismo, epatopatie, malassorbimento) producono infatti sintomi caratteristici, per cui una persona in perfetta salute non dovrebbe preoccuparsi eccessivamente di valori di trigliceridi inferiori alla norma.

Per approfondire: