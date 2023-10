Colesterolo LDL: valori normali, quando preoccuparsi e come abbassarlo

Nella tabella sottostante possiamo trovare i valori normali di colesterolo LDL e quelli considerati eccessivi , con rispettiva classificazione in base alla gravità dell' alterazione metabolica in oggetto.

Quando il colesterolo LDL è preoccupante?

Il colesterolo LDL è noto per essere un importantissimo "termometro" del rischio cardiovascolare.

Ai suoi valori è infatti legata la probabilità teorica di subire una malattia correlata all'aterosclerosi, come l'angina pectoris, l'infarto miocardico, l'ictus o la claudicatio intermittens. Quando in eccesso, l'LDL viene considerato "colesterolo cattivo" .

In linea di massima, potremmo sostenere che:

da 100 a 159 mg/dl, le LDL plasmatiche possono essere considerate influenti sul rischio per la salute;

da 160 mg/die in poi, le LDL plasmatiche possono essere considerate pericolose.

Le malattie di cui abbiamo fatto cenno, nell'insieme, rappresentano la principale causa di morte nel nostro paese e nel resto del mondo industrializzato; la loro eziopatogenesi è quindi oggetto di intense attività di ricerca. Allo stato attuale dell'arte il rischio cardiovascolare è divenuto un argomento complesso, influenzato com'è da numerosissimi fattori.

Un tempo, in ambito clinico, l'attenzione si focalizzava soprattutto sui valori di colesterolo totale, mentre oggi - a tal proposito - viene data maggiore importanza al colesterolo HDL e al suo rapporto con la frazione LDL. Trigliceridi, glicemia, omocisteina e markers dell'infiammazione (come la proteina C reattiva ed il TNF-alfa) hanno assunto un importante significato nell'intento di definire il rischio cardiovascolare in un'ottica globale. Questi parametri clinici, comunque - anche se considerati nel loro insieme - rappresentano soltanto uno dei tanti fattori predisponenti alle malattie cardiovascolari, che sono favorite anche da ipertensione, diabete mellito, fumo di sigaretta, obesità (soprattutto quella androide), familiarità per tali patologie e inattività fisica. Alcuni elementi di rischio risultano modificabili (abitudine tabagica, pressione arteriosa, diabete mellito, alimentazione scorretta, sedentarietà), mentre altri non lo sono (età, sesso, familiarità e fattori genetici).

Alla luce di tutti questi elementi appare chiaro che i valori di colesterolo LDL desiderabili per un portatore di più fattori di rischio devono necessariamente essere inferiori rispetto a quelli ideali per un individuo perfettamente sano, proprio perché il rischio cardiovascolare - ed in genere tutto ciò che riguarda la salute umana - va considerato in un'ottica globale.