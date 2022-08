Vaiolo delle Scimmie: cosa fare in caso di contatto con un positivo e primi sintomi

Per saperne di più:

Il vaiolo delle scimmie è causato dal Monkeypox virus , appartenente al genere Orthopoxvirus , strutturalmente correlato all' agente eziologico del vaiolo umano (malattia che ricordiamo essere stata eradicata nel 1980).

Il vaiolo delle scimmie ( monkeypox , anche abbreviato in MPX) è una malattia infettiva che si presenta tipicamente con febbre , eruzioni cutanee e linfonodi ingrossati; dal punto di vista clinico, i sintomi sono simili a quelli osservati in passato nei pazienti affetti da vaiolo, sebbene siano generalmente meno gravi.

Nella maggior parte dei casi, il vaiolo delle scimmie provoca una malattia lieve con andamento benigno e autolimitante e sintomi che durano da 2 a 4 settimane dopo l'esposizione , ma può decorrere con maggiore gravità in soggetti immunocompromessi, bambini piccoli e donne in gravidanza.

L'eruzione cutanea evolve in sequenza a partire da macule ( macchie rosse piatte), papule (lesioni sode leggermente rialzate) e vescicole (piene di liquido chiaro), fino a pustole (piene di liquido giallastro) e croste che si seccano e cadono.

Il vaiolo delle scimmie esordisce, in genere, dopo 6-13 giorni ( nota : complessivamente, il periodo d' incubazione può variare da minimo di 5 ad un massimo di 21 giorni ).

Come si prende

Il virus del vaiolo delle scimmie viene trasmesso principalmente alle persone da animali selvatici, come roditori e primati, ma è possibile anche il contagio da uomo a uomo, per via aerea, tramite rapporti sessuali o attraverso qualsiasi contatto stretto che preveda l'esposizione a goccioline respiratorie, secrezioni e fluidi corporei.

Contagio: come si trasmette il Vaiolo delle Scimmie?

Il contagio interumano, da una persona all'altra, avviene principalmente per via aerea o in seguito a contatto:

Diretto tramite secrezioni respiratorie, liquidi organici e lesioni cutanee (pus, sangue ecc. possono essere fonte di contagio) di una persona infetta;

e (pus, sangue ecc. possono essere fonte di contagio) di una persona infetta; Indiretto da oggetti e materiali contaminati dal virus, quindi potenzialmente attraverso indumenti, lenzuola, asciugamani o stoviglie utilizzate da una persona infetta

La trasmissione del virus del vaiolo delle scimmie tramite goccioline respiratorie (droplets), di solito, richiede un contatto faccia a faccia prolungato; a maggior rischio, in tal caso, sono gli operatori sanitari e i membri della famiglia dei casi attivi. Il vaiolo delle scimmie può essere trasmesso anche con contatto diretto con le lesioni durante i rapporti sessuali.

La trasmissione può avvenire anche attraverso la placenta, dalla madre al feto (vaiolo congenito delle scimmie).