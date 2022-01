Nuvaxovid si differenzia dai vaccini finora disponibili in quanto è a base di una proteina di SARS-CoV-2 ottenuta mediante tecnologie di DNA ricombinante; per questo motivo, viene anche definito "vaccino proteico".

Nel linguaggio comune si sente parlare di "vaccino Novavax" o, più semplicemente, di "Novavax" per indicare il vaccino recentemente approvato in Italia contro COVID-19. In verità, Novavax non è il nome del vaccino , bensì - come accennato sopra - il nome della società di biotecnologie che lo produce.

Il nuovo vaccino sarà disponibile a breve per la somministrazione in Italia, presumibilmente da inizio-metà febbraio 2022, benché non ci sia ancora una data precisa. L'approvazione all'uso di questo nuovo vaccino risale, invece, al 22 dicembre 2021, quando al Commissione tecnico scientifica (CTS) dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) si è riunita per esprimersi sull'argomento in seguito al parere positivo rilasciato dall'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA).

In particolare, il suo utilizzo è attualmente (gennaio 2022) indicato in soggetti adulti dai 18 anni di età in poi.

Come già detto, il vaccino Nuvaxovid serve a prevenire la malattia causata da SARS-CoV-2, meglio nota come COVID-19.

Nessuno dei componenti contenuti all'interno del vaccino Nuvaxovid può causare la COVID-19 . Lo stesso vale per tutti gli altri vaccini contro COVID-19. Ribadiamo, infatti, che lo scopo dei vaccini è quello di attivare una risposta immunitaria da parte delle difese dell'organismo e in nessun modo sono in grado di provocare la malattia in questione.

Nuvaxovid è composto dalla proteina Spike ricombinante di SARS-CoV-2 (la proteina che consente al coronavirus di penetrare nelle cellule dell'ospite, ma prodotta in laboratorio) purificata a lunghezza completa e stabilizzata nella conformazione pre-fusione. In aggiunta, è presente un adiuvante a base di saponina che contribuisce a facilitare l'attivazione delle cellule del nostro sistema immunitario innato, potenziando in questo modo la risposta immunitaria specifica contro la sopra citata proteina.

Il vaccino di Novavax verrà somministrato in due iniezioni distinte da 0,5 millilitri (mL) ciascuna. Le iniezioni dovranno essere effettuate da un medico, da un infermiere o da un farmacista in un muscolo ( iniezione intramuscolare ), generalmente nella porzione superiore del braccio .

Effetti Collaterali

Quali sono gli Effetti Indesiderati indotti dal Vaccino di Novavax?

Il vaccino Nuvaxovid è un farmaco a tutti gli effetti e, in quanto tale, può causare effetti indesiderati. Tuttavia, come avviene per qualsiasi altro medicinale, vaccino e non, non tutti gli individui sperimentano gli stessi effetti collaterali e con la medesima intensità; tali effetti, per altro, potrebbero anche non manifestarsi affatto.

Ad ogni modo, in seguito alla somministrazione del vaccino di Novavax, si potrebbe avvertire, dolore e/o fastidio in corrispondenza del sito di iniezione, così come potrebbero manifestarsi rossore e gonfiore nella medesima area. Tali effetti, comunque, tendono a regredire spontaneamente nel giro di pochi giorni.

Se dopo l'inoculazione del vaccino compaiono segni e sintomi di reazione allergica come quelli di seguito elencati, invece, è necessario rivolgersi urgentemente a un medico:

Ulteriori effetti indesiderati molto comuni e comuni che possono manifestarsi consistono in:

Malessere generalizzato;

Sensazione di stanchezza estrema o affaticamento;

Mal di testa;

Nausea o vomito;

Dolori articolari e/o muscolari;

Dolore nel sito d'iniezione;

Rossore e/o gonfiore nel sito d'iniezione;

Febbre superiore ai 38°C;

Brividi;

Dolore degli arti.

Meno comunemente potrebbero invece manifestarsi:

Qualora dopo la somministrazione di Nuvaxovid compaiano effetti indesiderati, anche non indicati nei soprastanti elenchi, è opportuno informarne il medico.