Vaccino covid Pfizer aggiornato (2023): chi può farlo e quando. Ecco le indicazioni del ministero

Introduzione Mercoledì 27 settembre 2023, il ministero della Salute ha diramato la tanto attesa circolare "Indicazioni e raccomandazioni per la campagna di vaccinazione autunnale/invernale 2023/2024 anti Covid-19", che contiene le indicazioni sulle categorie a cui sono raccomandate le vaccinazioni contro il Covid-19 con il vaccino Covid aggiornato di Pfizer.

A chi è raccomandato il richiamo con il Vaccino Covid aggiornato di Pfizer Persone di età pari o superiore a 60 anni

Persone dai 6 mesi ai 59 anni di età con elevata fragilità in quanto affette da patologie

Ospiti delle strutture per lungodegenti

Donne che si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo post partum comprese le donne in allattamento

Operatori sanitari e sociosanitari addetti all'assistenza negli ospedali, nel territorio e nelle strutture di lungodegenza

addetti all'assistenza negli ospedali, nel territorio e nelle strutture di lungodegenza Studenti di medicina e delle professioni sanitarie che effettuano tirocini in strutture assistenziali

Tutto il personale sanitario e sociosanitario in formazione Quelle sopra elencate sono le categorie a cui verrà offerta "attivamente" una dose di richiamo con i vaccini aggiornati, come si legge nell'allegato 2 della Circolare. Tutti i cittadini comunque potranno farne richiesta e saranno sottoposti alla vaccinazione previa disponibilità di dosi. Come funziona il vaccino aggiornato di Pfizer Secondo quanto precisato nella circolare, la campagna nazionale di vaccinazione autunnale e invernale anti Covid-19, al momento, si avvarrà delle nuove formulazioni monovalenti del vaccino Comirnaty (Omicron XBB 1.5) prodotto da Pfizer. Contiene una molecola denominata RNA messaggero (mRNA) con le istruzioni per produrre una proteina presente sul SARS-CoV-2, il virus responsabile di COVID-19, e stimolare così una risposta immunitaria nell'organismo.

Quando fare il vaccino aggiornato Allo scopo di massimizzare la protezione per la stagione autunno/inverno 2023-2024, il ministero della Salute consiglia di sottoporsi alla dose di richiamo con il vaccino aggiornato di Pfizer a distanza di 6 mesi dall'ultima dose di vaccino anti-Covid ricevuta o dall'ultima infezione accertata (data del test diagnostico positivo). Questo indipendentemente dal numero di eventi pregressi, che siano dosi ricevute o diagnosi di infezione. Nel caso in cui il medico reputasse necessario procedere con la dose di richiamo prima che siano trascorsi i sei mesi di tempo raccomandati come bisogna regolarsi? La raccomandazione è che siano comunque trascorsi almeno tre mesi dalla dose di vaccino anti‐Covid più recente. Un'infezione recente da Sars-CoV-2, invece, non rappresenta una controindicazione alla vaccinazione.

A chi verrà data priorità all'inizio della campagna vaccinale Soggetti di età pari o superiore a 80 anni

Ospiti delle strutture per lungodegenti

Persone con elevata fragilità , soprattutto ai soggetti con marcata compromissione del sistema immunitario

All'inizio della campagna vaccinale, sarà data priorità ai soggetti appena elencati. "In fase di avvio della campagna, la vaccinazione, pur rimanendo raccomandata per tutti i gruppi di persone indicati e disponibile anche per coloro che non rientrano nelle suddette categorie sarà prioritariamente somministrata alle persone di età pari o superiore a 80 anni, agli ospiti delle strutture per lungodegenti, alle persone con elevata fragilità, con particolare riferimento ai soggetti con marcata compromissione del sistema immunitario, agli operatori sanitari e sociosanitari" si precisa nella circolare.

Vaccino Covid aggiornato di Pfizer anche per chi non è mai stato vaccinato Nella Circolare si specifica che si utilizzerà il vaccino Covid aggiornato di Pfizer anche per coloro che non sono mai stati vaccinati (ciclo primario). In questo caso si procederà con la somministrazione di una dose. Fanno eccezione i bambini dai sei mesi ai quattro anni compresi che non hanno completato un ciclo primario di vaccinazione anti‐Covid o senza storia di infezione pregressa da Sars‐CoV‐2: in questo caso sono previste tre dosi (di cui la seconda a tre settimane dalla prima e la terza a otto settimane dalla seconda).