Vaccino Covid e influenza 2024-2025: dove ci si può vaccinare e quando?

Per aderirvi è necessario contattare il proprio medico di base o , nel caso dei bambini, il pediatra . Entrambe le vaccinazioni si possono fare in un'unica seduta.

Non esiste una data unica perché ogni Regione si muove in autonomia ma quasi tutte si sono attrezzate per far partire le prenotazioni nella settimana che va dal 7 al 13 ottobre 2024 .

Ovviamente anche i soggetti sani che non rientrano in queste categorie possono chiedere di ricevere il vaccino , che però in questo caso non sarà più gratuito ma a pagamento a cifre che variano dai 19 ai 36 euro circa.

Caldamente sollecitate a farlo, anch'essi gratuitamente, anche le persone che lavorano in strutture di lungodegenza e in generale il personale socio sanitario, oltre ai donatori di sangue .

Rientrano in questa categoria le persone dai 60 anni in su, le donne in gravidanza, i bambini dai 6 mesi ai 6 anni, i soggetti con condizioni croniche che aumentano il rischio di complicanze, insieme ai loro familiari e contatti stretti.

Il vaccino anti Covid-19 è gratuito per tutti e fortemente consigliato per le stesse categorie che dovrebbero sottoporsi al vaccino contro l' influenza stagionale .

Come ci si vaccina?

Per prenotare la vaccinazione anti influenzale e anti Covid è necessario contattare il proprio medico di base o il pediatre, dai quali avverrà anche la somministrazione.

Ogni regione però si muove in autonomia e molte hanno predisposto anche soluzioni aggiuntive, come la possibilità di vaccinarsi in farmacia, presso i servizi di sorveglianza sanitaria delle Aziende sanitarie o altrove. Per conoscere come si muove la propria Regione è necessario consultare il sito internet della Asl del territorio di residenza o raggiungere telefonicamente il centralino collegato.

Tutti i vaccini antinfluenzali disponibili in Italia sono stati autorizzati dall'Agenzia Europea del Farmaco (EMA) e/o dall'Agenzia italiana del Farmaco (AIFA). Tuttavia, non tutti i vaccini autorizzati per l'uso sono necessariamente disponibili sul mercato. Spetta alle Regioni in autonomia decidere di quale dotarsi.

La stessa cosa vale per la vaccinazione contro il Covid-19 per la quale sono disponibili nuovi vaccini adattati alla variante Jn.1, che possono essere somministrati contemporaneamente al vaccino antinfluenzale in un'unica seduta.

