Vaccino Covid-19 Autunno 2022 per Omicron: Cosa c'è da sapere

Introduzione La lotta contro il Covid, sebbene i dati maggiormente confrortanti di fine agosto parliano di netto calo di contagi, ricoveri e decessi, prosegue senza sosta. In arrivo, per metà-fine settembre, anche i vaccini aggiornati che proteggono dalla variante Omicron (i vaccini somministrati sino ad ora, infatti, non sono in grado di garantire protezione per questa sottovariante del Covid). Diversi i cambiamenti, in funzione dell'andamento dei contagi: la quarantena si riduce a 5 giorni, l'isolamento sarà più breve, come da circolare del Ministero della Salute, proprio in concomitanza con il via libera dell'Agenzia Ue del farmaco ai nuovi vaccini bivalenti efficaci anche contro Omicron prevista per il 1 settembre.

Nuova campagna vaccinale I passaggi per l'avvio della campagna vaccinale: via libera dell'Ema per i vaccini contro Omicron (e che proteggono anche dalle vecchie varianti)

il 5 settembre l'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco si esprimerà sull' autorizzazione per il nostro Paese

l'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco si esprimerà sull' Ema insieme all'Ecdc (il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie): indicazioni sulle categorie prioritarie a cui garantire l'accesso ai nuovi vaccini. Priorità a over 60 e vulnerabili. Come prenotare Vaccino Covid 19 autunno 2022 In autunno 2022 i richiami vaccinali e la somministrazione della quarta dose non saranno obbligatori neppure per le categorie per le quali in precedenza lo erano (es gli operatori sanitari, medici, infermieri ecc). Resta consigliato prenotare la quarta dose per le persone over 60, con problemi di salute cronici e soggetti a rischio come immunodepressi o trapiantati. Il vaccino, al parmi delle precedeti vaccinazioni e booster, è possibile prenotarlo online. La seconda dose di richiamo può essere somministrata dopo un intervallo minimo di almeno 120 giorni (4 mesi) dalla prima dose di richiamo (quindi dalla terza dose, in questo caso) o dall'ultima infezione successiva al richiamo (data del test diagnostico positivo). Al momento della vaccinazione occorre essere in possesso di un documento di identità e i certificati vaccinali relativi alle precedenti somministrazioni.

Vaccini Omicron: chi li produce e come agiscono Oggi 1 settembre l'Ema, l'Agenzia Ue del farmaco, darà l'autorizzazione ai vaccini contro la variante Omicron formulati e testati da due case farmaceutiche che già avevano prodotto i vaccini per le campagne precedenti. Sono infatti Moderna e Pfizer ad aver messo sul mercato le dosi in grado di proteggere dalla sottovariante. Si tratta di vaccini bivalenti che sono stati messi a punto partendo proprio dal ceppo originario del virus, ossia quello di Wuhan, e su Omicron 1. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha confermato che a seguito del parere dell'Agenzia europea dei medicinali Ema si possa dare il via libera ai vaccini "aggiornati" contro la variante Omicron. Poi arriverà anche l'ok di Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco Aifa. "Contiamo di avere già a metà settembre la disponibilità di nuovi vaccini aggiornati", ha rassicurato il ministro. Come agiscono i nuovi vaccini contro Omicron? I nuovi vaccini sarabbero stati "adattati" alla mutazione del virus in questi ultimi mesi. Essi sono in grado di fornire una risposta immunitaria più forte dell'organismo, rispetto al primo vaccino contro le varianti BA.1 e BA.4/5, garantendo comunque l'effetto protettivo contro il virus originale (ceppo di Wuhan), in misura equivalente ai precedenti vaccini. Da qui la bivalenza del vaccino efficace contro le vecchie le nuove varianti conosciute. Dopo l'ok dell'Ema il 1 settembre, si dovrebbe esprimere l'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, il 5 settembre, chiamata ad autorizzare l'avvio delle somministrazioni anche in Italia. Ema e Ecdc (il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) indicheranno poi anche i destinatari delle prime dosi, ossia i soggetti con priorità. Le categorie che hanno la precedenza nella somministrazione di quella che a tutti gli effetti per la maggior parte della popolazione rappresenta la quarta dose, sarebbero i medesimi delle passate campagne vaccinali, ossia: soggetti fragili, malati cronici, e over 60. In seguito la somministrazione verrà allargata a tutte le altre categorie e fasce d'età.