Vaccino Covid-19 in Italia: Quando e Quantità Dosi Regione per Regione

Vaccino Covid-19 Italia: Quando?

Al via la campagna del vaccino anti Covid-19. Lunedì 21 dicembre l'Agenzia europea per i medicinali, Ema, si riunirà per decidere sul via libera al vaccino Pfizer-BioNTech. L'ok definitivo spetterà poi all'Agenzia italiana del farmaco, che darà le direttive per iniziare le somministrazioni.

I primi vaccini contro il Covid-19 saranno eseguiti immediatamente dopo Natale, le date papabili sono quelle del 27-28 dicembre. "Rispetto alle valutazioni che avevamo fatto, riusciremo a partire con alcuni giorni di anticipo con la somministrazione delle prime dosi di vaccino" ha spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza.

La Lombardia è la Regione che riceverà il maggior numero di dosi del vaccino anti Covid-19 di Pfizer e BioNTech nella prima fornitura da 1,83 milioni di dosi destinata al nostro Paese. Alla Lombardia sono destinate 304.955 dosi.







Come agisce il vaccino anti Covid-19 Il vaccino anti Covid-19 formilato da Pfizer, è un vaccino a mRna, tra i primi a essere stato testato sull'uomo. La sua azione è quella di stimolare la risposta immunitaria trasferendo un frammento di materiale genetico del Coronavirus per sollecitare le nostre barriere difensive ed aggredire il patogeno. Per ottenere una risposta immunitaria consistente dopo la prima dose sarà necessario sottoporsi ad un richiamo.

Vaccine Day a fine anno

Entro la fine del 2020 si terrà il Vaccine Day. A partire da gennaio 2021 inizierà la campgna di somministrazione di massa. Le prime dosi del vaccino Pfizer, dopo il necessario via libera dell'Agenzia del farmaco europea (Ema) atteso per il 21 dicembre, verranno somministrate contemporaneamente nei 27 Paesi membri dell'Ue nel Vaccine Day europeo, entro la fine dell'anno. La data (27 o 28 dicembre) ed il numero di persone da vaccinare in quell'occasione sono ancora da confermare. Dopodiché verrà avviata la prima sessione della vaccinazione di massa, destinata alle categorie che il Governo e il Parlamento hanno stabilito essere prioritarie.