Vaccino Covid-19 per Bambini e Adolescenti: Come Funziona

In Italia e in Europa bambini e adolescenti non sono contemplati nella campagna vaccinale. L'ultima fascia, è quella che va dai 16 ai 19 anni , almeno per ciò che riguarda il nostro Paese. In Canada e Stati Uniti, invece, si è già passati a vaccinare la popolazione più giovane. In Europa si attende il via libera di EMA. Vaccinare contro il Covid-19 adolescenti e bambini consentirà di dare un ulteriore colpo di grazia al virus , e limitarne al massimo la circolazione. Anche se più piccoli sono meno soggetti a sviluppare una malattia in forma grave -rimane ancora da conoscere l'effetto di Sars-Cov-2 sul lungo periodo-, le fasce di età più giovani contribuiscono alla diffusione del virus . Basti pensare all'effetto volano di migliaia di casi di contagio proprio a partire dai bambini, entrati a contatto con il virus negli ambienti scolastici, e che poi è stato trasmesso a genitori e nonni.

Vaccini per la fascia dai 12 ai 16 anni

Nello sviluppo dei vaccini contro Covid-19, per una ragione esclusivamente legata alle tempistiche e di osservazione degli effetti della pandemia, alcune fasce d'età e categorie di persone sono state escluse dai test. Adolescenti, bambini e donne in gravidanza, infatti, non sono stati compresi nelle sperimentazioni che hanno portato alla formulazione, prima, e alla vendita poi, dei primi vaccini contro il Coronavirus. Tuttavia con il trascorrere del tempo, evidenziati dati attendibili in quanto a sicurezza ed efficacia nella popolazione adulta, anche queste categorie prima non contemplate, sono state finalmente inserite nei trial clinici. Dai test sperimentali oggi iniziano ad arrivare risultati confortanti. Ne sono un esempio le sperimentazioni messe in campo in Canada e Stati Uniti, che hanno in seguito dato il via libera alla somministrazione del vaccino Pfizer-BioNTech nella fascia di età tra i 12 e i 16 anni.

I risultati dei test

In Canada e negli Stati Uniti, i risultati evidenziati sugli adolescenti, non lasciano spazio ad interpretazioni. I ricercatori hanno condotto uno studio sperimentale su un campione di 2260 ragazzi tra i 12 e i 15 anni. Nel gruppo placebo si sono registrati 18 casi di malattia sintomatica, mentre nel gruppo dei giovani che avevano ricevuto il vaccino si sono i casi registrati erano pari allo zero. Un risultato che in termini di efficacia riconduce a quanto registrato con la popolazione adulta. Stesso discorso vale per ciò che riguarda gli effetti collaterali. Anche in questo caso si sono manifestati effetti collaterali simili per frequenza e sintomatologia con quelli registrati negli adulti.