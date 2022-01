Vaccino contro Variante Omicron: via ai primi Test Clinici

Introduzione

La variante Omicron di SARS-CoV-2 si è ormai diffusa in tutto il mondo e, a causa della sua maggiore contagiosità, è diventata in molti luoghi una delle varianti prevalenti.

A preoccupare, non è solo la sua capacità di diffondersi così rapidamente, ma anche la possibilità che le mutazioni presentate da questa variante possano favorire la fuga immunitaria.

Per tali ragioni, la ricerca del settore si è mossa verso la realizzazione di vaccini che fossero specifici contro Omicron. Nonostante ciò, è opportuno e molto importante precisare che i vaccini attualmente disponibili continuano ad offrire un'elevata protezione dallo sviluppo di COVID-19 in forma in grave, anche quando provocata dalla variante Omicron.