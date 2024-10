Vaccino antinfluenzale spray: cos'è e come funziona?

Il vaccino antinfluenzale spray è un vaccino contro l'influenza da somministrarsi per via nasale , mediante l'uso di un apposito erogatore spray.

Come il classico vaccino da somministrare tramite iniezione, il vaccino antinfluenzale spray viene utilizzato come strumento preventivo dell'influenza.

In questo modo, il sistema immunitario viene stimolato a riconoscere questi virus , permettendone una rapida individuazione e una conseguente rapida risposta nel caso in cui il paziente dovesse entrarvi nuovamente in contatto in futuro.

Il vaccino antinfluenzale spray agisce nel medesimo modo dei vaccini somministrati per via intramuscolare tramite iniezione. Una volta che il prodotto è stato adeguatamente somministrato, il sistema immunitario entra in contatto con esso e produce anticorpi contro i virus dell'influenza per prevenire i quali il vaccino è stato formulato.

La dose da somministrare, variabile in funzione del tipo di vaccino preso in considerazione, verrà suddivisa fra le due narici in modo che il farmaco venga spruzzato in entrambe.

Ad ogni modo, in caso di dubbi, per conoscere tutti i possibili effetti collaterali, così come le interazioni farmacologiche e le controindicazioni all'uso del vaccino antinfluenzale spray, rivolgersi al pediatra o al medico .

Da non escludere, inoltre, anche la possibile insorgenza di reazioni allergiche in individui sensibili, benché si tratti di un effetto indesiderato raro.

Quelli sopra elencati sono alcuni dei più comuni effetti indesiderati che possono manifestarsi con l'utilizzo dei vaccini antinfluenzali in forma di spray nasali . Va comunque precisato che può esserci una certa variabilità fra un individuo e l'altro nella manifestazione degli effetti indesiderati, sia per la tipologia che per l'intensità con cui insorgono.

I bambini devono essere vaccinati contro l'influenza?

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale del Ministero della Salute, il vaccino antinfluenzale risulta essere "raccomandato per tutti i soggetti a partire dai 6 mesi di età che non hanno controindicazioni al vaccino. Il vaccino antinfluenzale non deve essere somministrato a lattanti al di sotto dei sei mesi (per mancanza di studi clinici controllati che dimostrino l'innocuità del vaccino in tali fasce d'età). Nei piccoli di età inferiore a 6 mesi, la vaccinazione della mamma e degli altri familiari, che ne hanno cura, è una possibile alternativa per proteggerli in maniera indiretta".

In caso di bambini affetti da patologie preesistenti (ad esempio, malattie croniche dell'apparato respiratorio, diabete, patologie del sistema cardiocircolatorio, ecc.), il vaccino antinfluenzale non rappresenta solo uno strumento di prevenzione collettiva, bensì anche uno strumento necessario in quanto - in presenza di simili condizioni patologiche - questi bambini sono maggiormente esposti al rischio di sviluppare complicanze.