Vaccino Anti COVID: Può Ritardare il Ciclo Mestruale?

Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche per comprendere la relazione causale tra i vaccini COVID-19 e la durata del ciclo mestruale, è stato ipotizzato che i cambiamenti mestruali in seguito alla vaccinazione potrebbero avere qualcosa a che fare con la connessione biologica tra il sistema immunitario e quello riproduttivo.

In particolare, i disturbi mestruali correlati al vaccino potrebbero dipendere dalla risposta immunitaria dell'organismo al vaccino. Noto è, infatti, che i vaccini attualmente disponibili per contrastare l'infezione da Sars-CoV-2 attivino il sistema immunitario, determinando, quale reazione, un aumento temporaneo delle citochine. Queste possono influire, nel breve termine, sulla capacità di regolare il ciclo mestruale, potenzialmente provocando modifiche temporanee alla sua durata.

Sono necessarie ulteriori ricerche per decifrare l'esatta relazione tra le dosi di vaccino anti-COVID-19 e il ciclo mestruale, nonché l'effetto che possono avere le dosi booster.

La dott.ssa Edelman spera che lo studio possa fornire risposte e conferme alle persone che hanno subito una variazione nella durata del ciclo mestruale dopo la vaccinazione e prepararli a questa possibilità in modo che non debbano preoccuparsi. Inoltre, questa ricerca dovrebbe rassicurare sul fatto che i potenziali cambiamenti sono minimi, temporanei e, in linea con altre ricerche specifiche sulla fertilità e la gravidanza, non hanno dimostrato avere un impatto sulla fertilità negli uomini e nelle donne.

Da Sapere

La ciclicità mestruale è un segno evidente di salute e fertilità. Le caratteristiche mestruali non sono statiche e la variabilità esiste di mese in mese nel corso della vita di un individuo. L'International Federation of Gynecology and Obstetrics classifica una variazione della durata del ciclo come NORMALE se inferiore a 8 giorni. Le persone con mestruazioni regolari possono anche sperimentare disturbi dell'ovulazione sporadici o indotti da stress, che possono comportare un ciclo saltato o un cambiamento temporaneo della durata del ciclo. Questa normale variabilità può essere percepita come preoccupante, soprattutto in concomitanza di una vaccinazione, come può essere quella per il COVID-19.