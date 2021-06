Vaccino anti Covid-19: Reazioni Cutanee Puntura

Reazioni cutanee post vaccino: è allergia?

In alcuni casi i vaccini possono causare reazioni locali estese nel sito di iniezione. Tali reazioni possono manifestarsi anche diverse ore dopo la somministrazione e, in alcuni casi, anche il giorno seguente. La cute nel sito di somministrazione diventa dolente, gonfia e arrossata. In alcuni casi può anche insorgere prurito. Questo tipo di reazione, che potrebbe anche protrarsi per qualche giorno, NON è da intendersi come una reazione allergica al vaccino e NON è un fattore di rischio per vaccinazioni successive. Alcune reazioni allergiche si presentano con sintomi lievi, come per esempio orticaria, ma sono possibili anche reazioni più gravi. L'attuale limitata esperienza relativamente alle reazioni avverse al vaccino COVID-19 non permette di formulare ipotesi ragionevoli sulle cause e i meccanismi che sottendono eventuali reazioni allergiche.

Diverso è se parliamo di anafilassi, ossia di una reazione allergica di grado severo, ad insorgenza generalmente rapida (di solito si manifesta entro minuti o poche ore dal contato con l'allergene). I sintomi possono essere diversi e correlati: orticaria, angioedema cutaneo, edema laringeo, dispnea, costrizione toracica, ipotensione, sino all'arresto cardio-circolatorio.

Entro quanto si manifesta la reazione allergica?

Quasi la metà delle reazioni allergiche ai vaccini si manifesta entro 15 minuti dalla somministrazione della dose. Vengono definite reazioni di ipersensibilità immediata, ed è per tale ragione che il paziente che ha ricevuto il vaccino resta in osservazione per aleno 15 minuti (il tempo sale a 30 minuti in caso di soggetti allergici). Sono state segnalate reazioni anche a distanza di 4 ore dalla vaccinazione, tuttavia non è possibile escludere l'insorgenza di reazioni a distanza di diverse ore.