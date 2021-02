Vaccino anti Covid-19 dal medico di famiglia: come funziona.

Vaccino dai medici di base

Molte Regioni stanno siglando accordi con le associazioni di Medicina generale per avviare, a fine febbraio, la campagna vaccinale a partire dagli over 80. Raggiunta l'immunizzazione, saranno anche i medici di medicina generale a poter effettuare le vaccinazioni anti Covid-19 ai propri assistiti, o agli assistiti dei medici appartenenti alla stessa forma associativa. La condizione per poter partire è la disponibilità del vaccino AstraZeneca o simili in quanto di uso più semplice per la medicina territoriale rispetto a quello di Pfizer somministrato durante la prima fase alle categorie prioritarie del comparto sanitario e socio sanitario. Questi tipi di vaccini, poi, non richiedono una conservazione estremamente fredda come invece prevede il vaccino Pfizer attualmente somministrato dall'Azienda sanitaria.

I medici di medicina generale, dunque, potranno essere decisivi nella campagna di vaccinazione anti-Covid. Da definire ancora i tempi di somministrazione, in funzione delle disponibilità delle dosi e delle priorità, da definire in base alla vulnerabilità dei pazienti. La Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, in collaborazione con Cittadinanzattiva, si è attivata per sviluppare una piattaforma con un algoritmo in grado di individuare i pazienti che devono avere la priorità per la vaccinazione anti-Covid, sulla base di parametri quali età e presenza di una o più patologie. La piattaforma sarà resa disponibile a tutti i medici di famiglia.