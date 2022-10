Comirnaty - realizzato da Pfizer/BioNTech - è già approvato per l'utilizzo nei bambini a partire dai 5 anni di età; mentre Spikevax - realizzato da Moderna - è già approvato per l'impiego nei bambini a partire dai 6 anni di età.

Il 19 ottobre 2022, il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha raccomandato di estendere l'impiego dei due vaccini a mRNA attualmente disponibili contro SARS-CoV-2 e COVID-19 - Comirnaty e Spikevax - anche ai bambini a partire dai 6 mesi di età.

Come funzionano?

Meccanismo d'azione dei vaccini anti-COVID-19

I vaccini anti-COVID-19 Comirnaty e Spikevax espletano la loro azione nei bambini dai 6 mesi di età esattamente come in qualsiasi altra fascia di età. Più nel dettaglio, essi fanno sì che il sistema immunitario si "predisponga" per difendersi da SARS-CoV-2 nel qual caso vi venisse in contatto. Per fare ciò, i vaccini sono a base di un mRNA che contiene le informazioni per sintetizzare la proteina Spike, ossia una proteina espressa sulla superficie di SARS-CoV-2 che esso utilizza per penetrare all'interno delle cellule del nostro organismo.

Dopo la somministrazione di uno dei due vaccini a mRNA, l'organismo leggerà le istruzioni contenute producendo (temporaneamente) la proteina Spike. A questo punto, una volta prodotta, il sistema immunitario riconoscerà tale proteina come estranea, innescando una risposta per contrastarla attraverso la produzione di anticorpi e di altre cellule del sangue attive contro di essa.

Nel caso in cui, in seguito alla vaccinazione, il bambino vaccinato dovesse entrare in contatto con SARS-CoV-2, il suo sistema immunitario sarà in grado di riconoscerlo (grazie alla memoria sviluppata) e di produrre una risposta immunitaria per proteggere l'organismo.

