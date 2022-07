Tale decisione operata dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA ha fatto seguito al parere positivo espresso dall'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) che ha raccomandato l'estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty nella fascia di età in questione.

A febbraio 2022, l'EMA ha dato il via all'estensione di indicazione per l'uso del vaccino Spikevax di Moderna in bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni.

Come per la popolazione adulta, il ciclo vaccinale si compone di due iniezioni somministrate a tre settimane (21 giorni) di distanza l'una dall'altra.

La dose somministrata è un terzo di quella utilizzata in adulti, adolescenti e bambini dai 12 anni di età. Nel dettaglio, corrisponde a 10 microgrammi/dose in formulazione specifica per questa categoria di pazienti.

Il vaccino anti-COVID-19 Comirnaty espleta la sua azione nei bambini dai 5 agli 11 anni esattamente come nei soggetti dai 12 anni in su, ossia inducendo il sistema immunitario a produrre gli anticorpi e le cellule del sangue attive contro il coronavirus SARS-CoV-2.

Efficacia: lo studio di ISS e Ministero della Salute

L'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e il Ministero della Salute hanno condotto un'analisi retrospettiva (l'unica finora (luglio 2022) effettuata al di fuori degli Stati Uniti) per valutare l'efficacia della somministrazione del vaccino Comirnaty di Pfizer/BioNTech nei bambini dai 5 agli 11 anni di età contro l'infezione da SARS-CoV-2 e la malattia COVID-19 in forma grave.

Come è stata condotta l'analisi?

L'analisi - pubblicata sulla rivista Lancet - è stata condotta nel periodo compreso fra il 17 gennaio e il 13 aprile 2022 su bambini italiani nella fascia di età 5-11 anni che non avevano mai ricevuto diagnosi d'infezione precedente, intersecando i dati provenienti dal Sistema di Sorveglianza Integrata COVID-19 e dall'anagrafe vaccinale nazionale.

Nello specifico, sono stati presi in considerazione tre differenti gruppi:

Bambini con ciclo vaccinale completo (somministrazione delle due dosi di Comirnaty);

Bambini con ciclo vaccinale parziale (somministrazione di una dose di Comirnaty, quindi con ciclo vaccinale primario non completo);

Bambini non vaccinati.

Il periodo in cui l'analisi è stata effettuata è stato caratterizzato da una prevalenza della variante Omicron (in particolare, la cosiddetta Omicron 1).

Entro il 13 aprile 2022 (data in cui l'analisi è terminata), sui 2.965.918 bambini di età compresa tra 5 e 11 anni inclusi nello studio:

1.063.035 (pari al 35,8% del totale) avevano ricevuto due dosi di vaccino;

134.386 (pari al 4,5% del totale) bambini avevano ricevuto una sola dose di vaccinato;

1.768.497 (pari al 59,6% del totale) non avevano ricevuto alcun vaccino.

Cosa dice l'analisi di ISS e Ministero della Salute sull'efficacia di Comirnaty in bambini dai 5 agli 11 anni di età?

Di seguito verranno elencati i principali risultati ottenuti dall'analisi condotta da ISS e Ministero della Salute, così come riportati nel comunicato stampa rilasciato dallo stresso ISS il primo luglio 2022:

"Nel periodo considerato sono stati notificati al Sistema di Sorveglianza circa 767mila casi nella fascia 5-11 anni. L'incidenza più alta si è avuta nel gruppo dei non vaccinati (426,9 ogni 100mila 'giorni persona'), e la più bassa nei vaccinati con due dosi (234,5 ogni 100mila 'giorni persona').

Sempre nel periodo considerato si sono verificati 644 casi severi di COVID-19, tutti ospedalizzati. Tra questi si sono verificati 15 ricoveri in terapia intensiva e due decessi, solo tra i non vaccinati. L'incidenza di malattia severa è risultata doppia nei non vaccinati (0,6 ogni 100mila 'giorni-persona' contro 0,3).

L'efficacia del vaccino anti COVID-19 è risultata più bassa rispetto a quella riscontrata negli studi autorizzativi, con una protezione del 29% contro l'infezione e del 41% contro la malattia grave, ma per i non vaccinati l'incidenza delle forme severe della malattia è risultata doppia rispetto a chi aveva fatto le due dosi.

Questi risultati sono coerenti con quelli di altri studi di efficacia già pubblicati."

A proposito del penultimo punto, gli autori segnalano che i dati da loro ottenuti sono stati significativamente inferiori rispetto a quelli che hanno portato all'autorizzazione dell'utilizzo di Comirnaty in bambini dai 5 agli 11 anni. Tuttavia, precisano, differenze nei risultati fra studi randomizzati e studi di efficacia erano già state evidenziate anche per altre fasce di età.

Una possibile spiegazione di tale diversificazione dei risultati può essere fornita dal periodo nel quale gli studi sono stati condotti. Difatti, gli studi che hanno portato all'autorizzazione dell'uso di Comirnaty nella fascia di età in questione sono stati svolti quando la variante Delta era quella maggiormente in circolazione, una variante meno trasmissibile e meno capace di eludere l'immunità conferita dalla vaccinazione rispetto alla variante Omicron, ossia la variante maggiormente circolante nel periodo durante il quale ISS e Ministero della Salute hanno svolto la loro analisi.

Difatti, gli autori specificano che "l'analisi si riferisce ad uno specifico periodo in cui era predominante la variante Omicron. Anche una protezione moderata ha contribuito in maniera significativa a ridurre gli effetti dell'infezione, soprattutto quelli più gravi, come dimostra la differenza di incidenza dei casi severi nei due gruppi".