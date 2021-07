Prevenzione delle Ustioni

Per prevenzione delle ustioni s'intende tutti quei comportamenti e quelle misure precauzionali atti a evitare di procurarsi il suddetto tipo di lesione cutanea.

La maggior parte delle ustioni avviene per incidenti domestici o comunque extralavorativi e, a differenza di numerose patologie, non esiste un vaccino per limitarne l'incidenza.

Il buon senso può comunque aiutarci ad evitare che questo incidente si verifichi, mentre il rispetto di determinate regole di primo soccorso potrà limitare i danni da ustione una volta che questa si è verificata.

Particolare attenzione andrebbe rivolta all'educazione dei più piccoli.

Alcune Regole fondamentali per Prevenire le Ustioni