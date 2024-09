Ustioni: cosa sono? Primo soccorso e trattamento

Le ustioni sono lesioni più o meno estese che si verificano quando calore, sostanze chimiche, luce solare, elettricità o radiazioni danneggiano il tessuto cutaneo. Numerose ed eterogenee sono quindi le possibili cause, così come diversa è l'entità del danno da esse provocato.

In terzo luogo, la gravità di un'ustione dipende dalla sede corporea interessata (zone ricoperte di peli e da uno strato cutaneo più spesso proteggono meglio di quelle glabre con pelle sottile, come le superfici flessorie e le pieghe articolari), ma anche dalle condizioni generali dell'infortunato :

Per via della carbonizzazione delle terminazioni nervose, il dolore può essere paradossalmente scarso o addirittura assente. L'intervento chirurgico è sempre necessario.

Le lesioni da eccessiva esposizione solare o quelle causate dal contatto con liquidi a temperatura moderatamente elevata, come un caffè od un the ancora troppo caldi, sono un tipico esempio di ustioni di primo grado.

La funzione "barriera" della cute non viene compromessa, così come la salute generale del paziente; la guarigione avviene nell'arco di pochi giorni , solitamente senza esiti cicatriziali e spesso con ampie desquamazioni.

In funzione dell' agente eziologico , le ustioni possono essere distinte in:

Ustioni: quali rischi?

La cute è l'organo più esteso dell'organismo e costituisce, da sola, circa il 15% del peso corporeo; vera e propria interfaccia con l'ambiente esterno, si oppone, innanzitutto, ad una eccessiva dispersione dei liquidi organici. Per questo motivo, quando viene lesa da un'ustione, le perdite idriche possono diventare drammatiche, fino a compromettere la sopravvivenza stessa dell'individuo.

A complicare ulteriormente la situazione, contribuisce la massiccia liberazione in circolo dei mediatori dell'infiammazione che facilitano il passaggio di liquidi dal sangue agli spazi interstiziali.

La disidratazione, associata alla riduzione del volume di sangue circolante, può determinare ipotensione e shock ipovolemico. E' proprio la perdita del siero che trasuda dalle superfici dermiche a dare origine, nelle ustioni di secondo grado, alle caratteristiche vesciche o flittene.

Un'altra e importantissima funzione della cute, che viene meno in caso di ustione, è l'effetto protettivo contro agenti batterici che, in sua assenza, possono penetrare in profondità approfittando, tra l'altro, del calo delle difese immunitarie dovuto alla grave sofferenza organica. Per questo motivo a livello ospedaliero esistono dei reparti specializzati per gli ustionati gravi, costruiti e gestiti in modo da ridurre al minimo il rischio di infezioni.

Nell'ustionato grave il metabolismo corporeo subisce una decisa impennata, fino a raddoppiare nelle situazioni più disperate. Il catabolismo proteico ed adiposo è elevato, la perdita di peso piuttosto rapida; prevenire lo stato di malnutrizione dell'ustionato grave è quindi fondamentale per aumentare le possibilità di sopravvivenza.

Sono considerate gravi tutte quelle ustioni che: