Il trattamento dipende dalla gravità dell'incidente e dall'estensione della superficie cutanea coinvolta. In ogni caso, è bene rivolgersi tempestivamente al pronto soccorso , in quanto le ustioni di terzo grado devono essere trattate il prima possibile da personale medico specializzato.

Le ustioni di terzo grado sono caratterizzate dalla formazione di macchie e croste ( escare ), di colore marrone, nero o bianco marmoreo. Al tatto, la porzione di pelle colpita risulta dura e secca (in caso di carbonizzazione) o umida e molle (macerazione) e non vi è quasi mai dolore, per il danneggiamento delle terminazioni nervose. Le ustioni di terzo grado lasciano solitamente delle cicatrici evidenti, oltre a predisporre a complicanze molto severe.

Le ustioni di terzo grado comportano la distruzione totale delle strutture epiteliali intradermiche, che hanno la capacità di rigenerare la pelle. In altre parole, la riepitelizzazione spontanea proveniente dagli strati profondi è una possibilità remota e la guarigione è possibile solo con l'incisione chirurgica delle lesioni e l'impianto di innesti. Soltanto le ferite profonde che interessano superfici molto limitate di pelle possono cicatrizzare senza trapianto, a partire dai margini sani. In quest'ultimo caso, la guarigione spontanea richiede molto tempo.

Attenzione! Quando le ustioni di terzo grado coinvolgono parti delicate del corpo (come viso, mani , addome, piedi e vie aeree) sono particolarmente gravi. In tali casi, quindi, è necessario accompagnare l'infortunato al pronto soccorso o chiamare il 118 con estrema urgenza.

In pronto soccorso, il medico monitora il paziente, eseguendo esami ematochimici, elettrocardiogramma ed emogasanalisi (indispensabile per valutare la carbossiemoglobina, segno di inalazione da monossido di carbonio ).

Trattamento

Il trattamento delle ustioni di terzo grado è di pertinenza medica. Il soggetto deve essere immediatamente accompagnato al Pronto Soccorso o trasportato in Ospedale con un'ambulanza.

Primo intervento

In attesa dell'intervento del medico e/o del ricovero:

Allontanare l'infortunato dalla fonte di calore o dall'agente ustionante : spegnere le fiamme in caso d'incendio, tagliare i vestiti in caso di ustione da liquidi bollenti o sostanze chimiche, allontanare gli oggetti roventi e la corrente elettrica dalla cute ecc.

: spegnere le fiamme in caso d'incendio, tagliare i vestiti in caso di ustione da liquidi bollenti o sostanze chimiche, allontanare gli oggetti roventi e la corrente elettrica dalla cute ecc. Spostare la vittima dall'ambiente chiuso per evitare la comparsa di lesioni alle vie respiratorie da fumi e vapori bollenti (l'inalazione di questi elementi produce un danno termico e chimico); durante un incendio, la vittima è esposta ad avvelenamento da monossido di carbonio e cianuri.

per evitare la comparsa di lesioni alle vie respiratorie da fumi e vapori bollenti (l'inalazione di questi elementi produce un danno termico e chimico); durante un incendio, la vittima è esposta ad avvelenamento da monossido di carbonio e cianuri. Raffreddare l'area ustionata con acqua fresca (a circa 15°C) del rubinetto o immergendo la parte per circa 5-15 minuti. Anche quando la parte lesionata è stata allontanata dalla fonte di calore, infatti, il danno a carico della pelle continua. Il freddo è in grado di interrompere questo processo distruttivo, oltre ad avere un effetto antidolorifico. Nei casi di contatto con sostanze chimiche (es. calce viva), invece, il contatto con l'acqua è assolutamente da evitare, poiché si potrebbero provocare danni maggiori.

(a circa 15°C) del rubinetto o immergendo la parte per circa 5-15 minuti. Anche quando la parte lesionata è stata allontanata dalla fonte di calore, infatti, il danno a carico della pelle continua. Il freddo è in grado di interrompere questo processo distruttivo, oltre ad avere un effetto antidolorifico. Nei casi di contatto con sostanze chimiche (es. calce viva), invece, il contatto con l'acqua è assolutamente da evitare, poiché si potrebbero provocare danni maggiori. Proteggere le aree lese per evitare la contaminazione esterna delle zone ustionate; quest'intervento può essere attuata con materiale sterile di medicazione o l'utilizzo di biancheria di cotone pulita e bagnata, facendo attenzione a non comprimere la parte lesionata.

A cosa prestare attenzione:

Nel caso di un'ustione di terzo grado molto estesa, il raffreddamento non deve durare più di cinque minuti. Il rischio è quello di provocare un pericoloso calo della temperatura corporea (ipotermia). Allo stesso modo, va assolutamente evitata l'applicazione di ghiaccio direttamente sulla zona, poiché potrebbe creare ulteriori lesioni.

Non tentare di rimuovere i vestiti nel caso in cui siano tenacemente attaccati alla cute: quest'operazione può essere condotta solamente da medici specialisti (oltre agli indumenti si corre il rischio di strappare anche la pelle, peggiorando la situazione).

Non applicare prodotti di alcun tipo sull'ustione: oli ed altre sostanze non raffreddano i tessuti e possono infettare le lesioni, oltre ad impedire una precisa valutazione.

Nel caso di ustione di terzo grado causata da un agente chimico, è molto importante portare con sé un campione della sostanza, possibilmente nella sua confezione originale. Ciò serve al medico del Pronto Soccorso per impostare il migliore intervento terapeutico.

Durante il ricovero, la lesione dovrà poi essere controllata regolarmente per rilevare l'andamento dei processi riparativi e medicata con garze o pomate specifiche per proteggere la parte ustionata dalle infezioni.

In ospedale, il trattamento di supporto può prevedere l'uso di farmaci da assumere per via orale e/o da applicare localmente, allo scopo di ridurre la sintomatologia dolorosa e prevenire le complicanze infettive. Le ustioni di terzo grado che determinano una grave compromissione della funzionalità respiratoria per coinvolgimento delle prime vie aeree, possono necessitare di un'intubazione o di una tracheostomia.

Terapia chirurgica

In linea generale, le ustioni di terzo grado non vanno incontro alla guarigione spontanea, in assenza di un intervento chirurgico.

In ospedale, dopo l'iniziale terapia medica per scongiurare infezioni e disidratazione, le ustioni di terzo grado rendono necessario un trattamento chirurgico per rimuovere i tessuti necrotici (escarotomia). Quest'intervento prevede l'incisione a tutto spessore della lesione e la copertura della pelle con l'impianto di innesti (cutanei o sintetici).

Per favorire la guarigione, l'ustione di terzo grado può rendere necessario l'autotrapianto di epidermide.

Le cicatrici che risultano antiestetiche possono essere corrette, poi, con la chirurgia plastica.

Nei casi molto gravi, qualora non vi sia possibilità di recupero, un'ustione di terzo grado può portare ad amputazione della parte danneggiata.

