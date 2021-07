Il trattamento dipende dalla gravità dell'incidente e dall'estensione della superficie cutanea coinvolta. In ogni caso, per evitare serie conseguenze, è bene rivolgersi tempestivamente ad una struttura ospedaliera specializzata.

La guarigione delle ustioni di secondo grado è molto lenta. Le lesioni meno gravi si risolvono completamente nel giro di qualche settimana, senza cicatrici, ma con possibili esiti pigmentari (cioè l'area cutanea danneggiata appare più scura). In caso di coinvolgimento del derma profondo, invece, i tempi per la guarigione si allungano e restano dei segni permanenti.

In base all' entità del danno , le ustioni di secondo grado possono essere distinte in:

Attenzione! Quando le ustioni di secondo grado sono gravi o coinvolgono parti delicate del corpo (occhi, bocca, naso, orecchie, addome, articolazioni e genitali), è necessario rivolgersi tempestivamente al pronto soccorso : solo un medico sa come operare in queste circostanze, senza provocare ulteriori danni.

Attenzione! Se l'ustione di secondo grado interessa una parte di superficie corporea superiore al 15% di quella totale (10% nel caso di bambini), è sempre necessario il ricovero urgente in una struttura ospedaliera specializzata. In questi casi, infatti, potrebbero insorgere gravi complicazioni che possono risultare anche fatali per il paziente. Quando le ustioni interessano meno del 15% della superficie totale, occorre comunque l'intervento medico per l'opportuna gestione terapeutica, ma il ricovero potrebbe non essere indispensabile.

Le ustioni dermiche che interessano anche lo strato reticolare del derma (ossia il più profondo), possono richiedere un tempo di guarigione fino a 4 mesi. In queste lesioni, spesso, non si riscontrano le vescicole, poiché il derma è stato danneggiato al punto da non avere uno spessore che consenta lo scollamento e la raccolta del trasudato tipico delle vesciche.

I tempi di guarigione sono molto variabili e dipendono dallo stato di salute del soggetto e dall'estensione della ferita. In generale, le ustioni di secondo grado superficiali possono andare incontro alla loro risoluzione in 10-15 giorni; il processo di rigenerazione della cute inizia dalle aree periferiche meno danneggiate, lasciando una leggera iperpigmentazione (a risoluzione spontanea).

Terapia

A differenza delle ustioni di primo grado, quelle di secondo grado richiedono sempre l'intervento di un medico per evitare complicanze, quali cicatrici profonde o infezioni cutanee.

Primo intervento

In attesa dell'intervento del medico e/o del ricovero, occorre raffreddare la parte ustionata: la cute ha la proprietà di conservare il calore, pertanto il primo intervento deve mirare ad abbassare la temperatura della zona colpita.

Anche quando la parte lesionata è stata allontanata dalla fonte di calore, infatti, il danno a carico della pelle continua. Il freddo interrompe questo processo distruttivo, oltre ad avere un effetto antidolorifico.

Il raffreddamento della parte lesa può essere effettuato immergendo la stessa in una bacinella di acqua fresca (a circa 15°C) o tenendola sotto il rubinetto aperto, fino a quando il dolore non scompare (indicativamente per 5-15 minuti). Va assolutamente evitata, invece, l'applicazione di ghiaccio direttamente sulla zona, poiché potrebbe aggravare l'ustione.

Attenzione! Nei casi di contatto con sostanze chimiche (es. calce viva), evitare assolutamente il contatto con l'acqua, poiché si potrebbero provocare danni maggiori.

In presenza di ustioni di secondo grado, per evitare di traumatizzare ulteriormente la zona, è indicato rimuovere con estrema attenzione eventuali indumenti o accessori come anelli, braccialetti e collane. Se i vestiti sono rimasti attaccati alla pelle, tuttavia, non tentare di staccarli: quest'operazione può essere condotta solamente da medici specialisti.

Farmaci

Il trattamento prevede l'uso di medicinali da assumere per via orale e/o da applicare localmente, allo scopo di ridurre la sintomatologia dolorosa ed accelerare il processo di guarigione, favorendo la rigenerazione cutanea.

I farmaci sistemici più comunemente indicati per la gestione delle ustioni di secondo grado comprendono:

Antipiretici da assumere in caso di febbre (es. paracetamolo);

da assumere in caso di febbre (es. paracetamolo); Antinfiammatori non steroidei (FANS) con attività analgesica, quali ibuprofene, diclofenac o ketoprofene.

La gestione topica delle ustioni di secondo grado ha il compito di agevolare la guarigione e proteggere la parte lesa dalle infezioni. A tale scopo, il medico può indicare l'applicazione di garze medicate o di pomate specifiche, contenenti sostanze, come l'acido ialuronico o le fitostimoline, che accelerano il processo di rigenerazione cutanea.

All'inizio, la medicazione andrà rinnovata giornalmente per rilevare l'andamento dei processi riparativi; in seguito, va sostituita ogni 3-4 giorni sino alla guarigione, disinfettando sempre accuratamente la parte, per scongiurare il rischio di infezioni. Per lo stesso motivo, quando si formano delle vesciche, bisogna evitare assolutamente di forarle. In tal modo si interromperebbe l'integrità cutanea, compromettendo la difesa contro gli agenti infettivi.

In caso di dolore intenso e persistente, invece, è possibile ricorrere all'applicazione locale di prodotti con azione anestetica, contenenti, ad esempio, benzocaina o lidocaina.

Nell'automedicazione delle ustioni di secondo grado, è importante mantenere il più possibile sterile la parte interessata. Allo scopo di prevenire le complicanze infettive, è opportuna l'attenta detersione e la disinfezione accurata delle lesioni con soluzioni antisettiche, non alcoliche, a base di iodopovidone, clorossidanti elettrolitici o clorexidina. Su prescrizione del medico, in caso di sospetta infezione o per semplice prevenzione, infine, può essere indicata una terapia antibiotica (locale o sistemica).

Interventi chirurgici

Le ustioni di secondo grado profonde possono rendere necessari degli interventi di incisione delle lesioni e l'impianto di innesti (cutanei o sintetici) per facilitarne la guarigione e diminuire il rischio di infezione. Gli esiti delle lesioni (es. cheloidi) possono essere corretti con la chirurgia plastica.

Cosa fare Allontanare l'agente ustionante;

Raffreddare subito l'area colpita con acqua fresca;

Proteggere le aree danneggiate. Cosa NON fare Non cercare assolutamente di rimuovere gli abiti adesi alla zona ustionata (oltre agli indumenti si corre il rischio di staccare anche la pelle, peggiorando la situazione);

Non bucare o asportare le bolle presenti (ciò produce dolore e predispone all'infezione);

Non sottovalutare mai un'ustione di secondo grado: una lesione superficiale molto estesa può essere pericolosa quanto una di limitate dimensioni, ma profonda. Prestare attenzione alla ferita soprattutto se questa tarda a guarire o interessa bambini molto piccoli, anziani e portatori di malattie croniche (es. diabete);

Non applicare sulla zona ustionata alcun rimedio casalingo, come olio o burro. Queste sostanze rallentano il processo di guarigione e, a differenza dei preparati specifici, non sono sterili, quindi possono predisporre ad infezioni;

Non utilizzare creme antibiotiche, senza aver prima consultato il medico;

Non impiegare acido borico ed alcool denaturato per la cura della lesione;

Non comprimere la zona coinvolta dall'ustione di secondo grado.

