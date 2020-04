Cos’è L'urinocoltura è un esame microbiologico finalizzato alla ricerca di particolari microorganismi nelle urine. Quest'analisi viene indicata in caso di sospetta infezione delle vie urinarie (in particolare, cistite), poiché consente d'individuare gli eventuali microrganismi implicati nel processo patologico e di quantificarli. Lo scopo principale dell'urinocoltura è diagnostico, ma, se eseguita in associazione all'antibiogramma, può rivelarsi utile per scegliere il farmaco più idoneo all'eradicazione del patogeno in causa.

Valori Normali L'urina è normalmente un liquido biologico sterile o, per lo meno, a bassa carica batterica, quindi l'urinocoltura deve dare esito negativo. Valori normali: meno di 100.000 UFC (Unità Formanti Colonie, cioè batteri) per millilitro. Un'urinocoltura in cui vi siano da 10.000 a 100.000 UFC/ml viene considerata dubbia, mentre l'esame risulta positivo quando sono presenti più di 100.000 UFC/ml. Il riscontro quest'ultimo reperto (urinocoltura positiva) costituisce una probabile spia di infezioni delle vie urinarie (IVU) acute o croniche. Nelle persone con il catetere qualsiasi carica è considerata degna di nota, poiché questo dispositivo facilita l'ingresso dei batteri e l'insorgenza delle infezioni. Anche nel caso vengano riscontrati agenti batterici nelle urine prelevate a livello della vescica (per via percutanea mediante ago sterile), si considera positivo anche il campione che presenta una concentrazione batterica inferiore. Questo reperto indica che esiste un'infiammazione sostenuta da batteri lungo le vie urinarie, oppure, più raramente, gli agenti patogeni provenienti dal sangue vengono eliminati attraverso il rene.

Come si Fa Urinocoltura: Preparazione all’Esame e Raccolta del Campione In presenza di infezioni delle vie urinarie, l'urinocoltura rappresenta uno strumento diagnostico molto utile. Proprio in considerazione dello scopo dell'esame colturale (ricerca ed isolamento dei microrganismi), è fondamentale che il campione non venga contaminato con germi provenienti dall'esterno. Consulta anche: Raccolta delle Urine - Regole Pratiche Vediamo allora alcune semplici regole per evitare questo tipo di contaminazione. Sospendere, secondo le indicazioni mediche, eventuali terapie antibiotiche ed antifungine nelle 48 ore che precedono l'esame.

Al mattino, prima di urinare, lavare accuratamente le manied i genitali esterni con acqua e sapone, risciacquando a lungo con acqua; non utilizzare disinfettanti. Nel maschio la pulizia deve avvenire dopo aver retratto completamente la cute del prepuzio; la donna dovrà invece pulire - preferibilmente con una garza imbevuta di soluzione fisiologica e con movimenti dall'avanti all'indietro - la superficie interna delle grandi e delle piccole labbra, divaricando queste ultime con le dita prima di iniziare ad urinare.

La raccolta del campione deve avvenire il mattino del giorno della consegna dell'esame, raccogliendo le urine almeno dopo due ore dall'ultima minzione.

Iniziare ad urinare scartando il primo getto. Trattenere l'urina ed aprire il contenitore sterile precedentemente ricevuto in laboratorio o in farmacia.

Riprendere ad urinare nel recipiente sterile, riempiendolo per poco meno della metà. Cercare di non bagnare i bordi del contenitore e di non contaminarli con le mani, i peli, i genitali o con la biancheria intima. Ancor più importante è evitare di toccare l'interno del contenitore. NOTE: non aprire mai il recipiente sterile prima dell'uso.

Riavvitare il coperchio subito dopo aver urinato; accertarsi che l'operazione sia stata eseguita in maniera corretta per non versare le urine durante il trasporto.

Se si utilizzano contenitori simili per esame delle urineed urinocoltura, indicare quale contiene il primo getto (valido per l'esame delle urine) e quale il successivo (valido per l'urinocoltura).

Portare il campione di urina in laboratorio al più presto o conservarlo a 4°C (in frigorifero) fino ad un massimo di 12 ore. Durante il trasporto, fare attenzione a non rovesciarlo. NOTA BENE: le indicazioni fornite dal laboratorio analisi di riferimento possono variare leggermente rispetto a quelle descritte. In età pediatrica, ad esempio, il campione per urinocoltura viene raccolto in un apposito sacchetto di plastica sterile ed adesivo.