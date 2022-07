Urine schiumose? Cause e rimedi

Introduzione L'organismo umano può lanciare diversi segnali per avvertire che qualcosa non funziona come dovrebbe: fra i parametri, le funzioni e le cose cui bisognerebbe fare attenzione ci sono anche le urine. Un cambiamento nel loro aspetto, nella loro quantità, nelle abitudini di minzione deve sempre insospettire e spingere a rivolgersi al medico. In particolare, è bene prestare attenzione alle urine schiumose perché potrebbero essere il campanello di allarme di diverse malattie.

Le possibili cause Se si nota un cambiamento nell'aspetto dell'urina o nelle abitudini di minzione è bene "drizzare le antenne" e mettersi in osservazione: se tutto rientra nella norma nel giro di pochissimi giorni non è il caso di preoccuparsi. Se, invece, le urine schiumose non migliorano, meglio indagare. Ecco da che cosa potrebbe dipendere questo sintomo. L’aspetto normale In genere, se tutto funziona correttamente e non ci sono problemi, l'urina è di colore giallo paglierino, è limpida, non presenta tracce di sangue né di schiuma. Potrebbe contenere bolle grandi e chiare, che non vanno confuse con la schiuma, che è bianca e persistente.

Non si è sufficientemente idratati In diversi casi, le urine schiumose sono indice di una scarsa idratazione dell'organismo. Quando subentra uno stato di disidratazione, infatti, potrebbe innescarsi un picco temporaneo del livello di proteine nelle urine (in termini medici quando questo livello è eccessivo si parla di proteinuria), situazione che può causare proprio la presenza di schiuma nella pipì. Che cosa fare

In questi casi, è importante bere di più, così da aumentare il livello di idratazione dell'organismo e da ridurre quello delle proteine nell'urina. L'ideale è bere almeno otto bicchieri nell'arco della giornata: se, però, fa molto caldo o si pratica attività fisica, meglio aumentare la quantità di acqua introdotta.

Si urina troppo velocemente Spesso, le urine schiumose dipendono da alcune errate abitudini di minzione e, in particolare, da un getto troppo veloce. Se l'urina arriva con forza nell'acqua del wc, infatti, può creare schiuma: è lo stesso fenomeno che accade quando si riempie un secchio con un tubo ad alta pressione e l'acqua diventa schiumosa. Che cosa fare

In realtà, se il flusso è naturalmente potente non bisogna preoccuparsi. Se, invece, è il risultato di una forza e di una pressione esercitate durante la minzione è bene prestare più attenzione e cercare di ridurle.

Il livello di proteine nell’urina è troppo elevato Talvolta, le urine schiumose potrebbero dipendere da alti livelli di proteine ​​nelle urine. La proteinuria non va sottovalutata perché rappresenta un vero e proprio disturbo. In condizioni normali, la maggior parte delle proteine ​​​​viene filtrata dai reni e riassorbita nel flusso sanguigno. Se, però, i reni non funzionano correttamente, le proteine ​​possono arrivare nelle urine in quantità eccessiva. Per quali ragioni? Spesso, tutto dipende da malattie, come patologie renali, diabete, pressione sanguigna elevata, patologie autoimmunitarie, che possono portare a danni ai reni e dunque a proteinuria. L'abbondanza di proteine può essere associata anche a traumi fisici, stato di gravidanza, obesità, età superiore ai 65 anni, assunzione di alcuni farmaci. Che cosa fare

Se le urine schiumose persistono, meglio rivolgersi al medico che potrebbe richiedere una serie di esami per indagare meglio la situazione, come misurazioni della pressione e della glicemia.

Si è formata una fistola La presenza di schiuma e bolle nelle urine potrebbe essere legata anche a una fistola fra intestino e vescica, ossia una connessione anormale fra queste due parti dell'organismo, che in condizioni normali non hanno punti di comunicazione. In queste condizioni, infatti, il gas intestinale può finire nell'apparato urinario e creare bolle e schiuma durante la minzione. A loro volta, le fistole potrebbero essere causate da diversi problemi di salute, come diverticoli, tumori della vescica e tumori del colon. Che cosa fare

Anche in questo caso è necessario rivolgersi quanto prima al proprio medico per sottoporsi a tutti gli accertamenti necessari.