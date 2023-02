Perché per gli uomini è meglio fare pipì da seduti

L'imprinting è sempre lo stesso, sin da bambini: ai bimbi maschi viene insegnato ad urinare in piedi , mentre alle femmine, sedute. In realtà, anche gli uomini dovrebbero sedersi sul wc, soprattutto in età adulta e con l'avanzare degli anni, in quanto, nonostante la comodità di urinare in piedi sia assodata, fare pipì seduti ha diversi vantaggi per la salute.

Perché gli uomini non dovrebbero urinare in piedi ma seduti

Urinare seduti anzichè in piedi ha concrete conseguenze per il benessere dell'organismo. Potremmo partire anche dal lato puramente igienico del luoco: il bagno. Quando si urina in piedi, spesso, si tende a sporcare non solo la tazza del wc, ma anche attorno, il pavimento o la parete, dove sovente finiscono gocce e schizzi. Dal punto di vista igienico, dunque, sedersi sulla tazza è decisamente il metodo migliore che si possa scegliere, anche se può essere poco naturale per i soggetti di sesso maschile. In realtà, seduti, è la posizione migliore per fare pipì.

Uno studio belga pubblicato su Plos One ha messo in evidenza quali sono i benefici dell'urinare seduti per gli uomini. Gli studiosi hanno rilevato come il sedersi sul wc consenta, al contrario di quanto si è portati notoriamente a pensare, una compressione minore dell'uretra. Per questa ragione, lo svuotamento della vescica sarà totale e molto più semplice, rispetto all'urinare in piedi. Ciò comporta ovviamente che parte dell'urina, stando in piedi, resti all'interno della vescica e ristagni, causando possibili infezioni.

Con il passare dell'età o con l'insorgere di problemi alla prostata, soprattutto, la posizione seduta dovrebbe essere privilegiata. Gli adulti giovani e in buona salute potrebbero non avere necessità stringenti sul cambio di metodo, ma con l'avanzare degli anni, sarebbe la soluzione più adatta e salutare.