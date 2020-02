Unghie: 4 segnali che possono indicare una micosi

L' onicomicosi è un'infezione piuttosto comune e curabile che coinvolge una o più unghie ed è provocata dall'azione di funghi patogeni (dermatofiti, muffe e lieviti ). Non si tratta di un difetto estetico, ma di una vera e propria patologia e, come tale, occorre curarla.

L'onicomicosi è un disturbo che non va assolutamente trascurato: l'unghia infettata assume una colorazione che varia dal bianco, giallo o marrone, ispessita e predisposta allo sfaldamento o alla rottura. Con il passare del tempo, questo fastidioso inestetismo può trasformarsi in un danno permanente all'unghia e impattare negativamente sulla qualità della vita. Inoltre, l'infezione può estendersi ad altre unghie e parti sane della pelle , risultando più difficile da eliminare. Per questi motivi, non appena si nota qualcosa di anomalo è importante consultare il farmacista, medico di base, dermatologo o podologo.

Micosi alle unghie: come si riconosce

Alcuni sintomi dell'onicomicosi sono ben riconoscibili e devono essere interpretati come campanelli d'allarme che dovrebbero indurre a correre il prima possibile ai ripari.

L'onicomicosi è, infatti, una patologia progressiva: se non viene trattata, l'infezione si diffonde gradualmente su tutta l'unghia e può coinvolgere altre sedi oltre a quella d'esordio. All'inizio, si possono notare solamente puntini o chiazze bianco-giallastre sull'unghia che ne compromettono l'aspetto estetico. Tuttavia, se non gestita opportunamente, l'infezione aumenta la fragilità ungueale e deforma la lamina, fino a provocarne il distacco. L'onicomicosi può diffondersi, inoltre, da un'unghia all'altra dei piedi o delle mani e, come altre micosi, trasmettersi da una persona all'altra. Per limitare i danni, quindi, è bene prestare attenzione ai segnali indicativi di una micosi alle unghie per trattare in modo adeguato e tempestivo l'infezione.