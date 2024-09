Ulcere in bocca: cosa sono? Cause, sintomi e cura

Cosa sono Cosa sono le ulcere in bocca? Le ulcere in bocca sono una forma comune di stomatite: si manifestano come piaghe che provocano bruciore e dolore, a tratti anche molto intenso, che aumenta tipicamente mentre si mangia o si beve.

Quali sono i sintomi? Le ulcere in bocca si presentano come ulcerazioni di forma tondeggiante o ovale, con fondo di colore bianco-giallastro e contorno rosso acceso. Le dimensioni di queste lesioni possono variare, ma generalmente non superano 1 centimetro di diametro. Ulcere in bocca: dove insorgono? Le ulcere in bocca coinvolgono i tessuti molli del cavo orale; ad essere interessate possono essere: pareti delle guance, interno delle labbra, gengive, base della bocca, superficie o lati della lingua e palato. Come si sviluppa un’ulcera in bocca? Bruciore: la presentazione iniziale avviene tipicamente con una fastidiosa sensazione urente, concentrata in un punto ben preciso della bocca ed esacerbata quando si mangia o si beve. Di solito, il bruciore precede di un paio di giorni la comparsa di altri segni come l'insorgenza di una vescicola rotondeggiante dalla superficie prima rossastra e lucida, poi biancastra. Arrossamento della mucosa orale: successivamente, l'area interessata dalla formazione dell'afta in bocca apparirà irritata e tenderà ad arrossarsi e gonfiarsi; al contempo, incrementa la sensazione di dolore che non si manifesterà solo mentre si mangia, ma pure quando non si ha nulla in bocca (ad esempio, mentre si parla). Formazione dell'ulcera: nell'area arrossata comparirà, alla fine, un'ulcera di dimensioni variabili da pochi millimetri a poco più di un centimetro. Ulcere in bocca: sintomi Una o più lesioni sparse in tutta la bocca

Forma rotonda o ovoidale, con centro giallo-grigio

Circondate da un alone eritematoso

Doloroso, soprattutto quando si mangia o si beve.