Ulcera Peptica: come si manifesta, tutte le cause e come si cura

Ulcera Peptica: cos’è? L'ulcera peptica è una lesione, più o meno profonda, dello strato più superficiale della mucosa dello stomaco o del duodeno. In rari casi, quest'erosione può estendersi nella parete dell'organo fino a perforarlo. Shutterstock Che cos’è l’Ulcera Peptica? L'ulcera peptica è caratterizzata da una perdita di sostanza dello strato più superficiale della mucosa dello stomaco o del duodeno (cioè la prima parte dell'intestino tenue). Questa lesione ulcerosa localizzata può avere forma rotonda o ovale. In alcuni casi, l'ulcera peptica peggiora progressivamente, spingendosi in profondità fino a raggiungere la sottomucosa e lo strato muscolare, talvolta arrivando addirittura a perforare l'organo.

Sintomi Ulcera Peptica: come si manifesta? I sintomi più caratteristici dell'ulcera peptica sono un dolore sordo, simile ad un crampo, e un senso di bruciore nella regione alta e centrale dell'addome. Il dolore, a volte, è descritto come un senso di indolenzimento, pressione, pesantezza o di vuoto. I crampi dolorosi durano da pochi minuto a qualche ora. L'ulcera peptica è spesso associata a digestione difficile, sazietà precoce e gonfiore. A volte, sono presenti anche perdita dell'appetito e di peso, eruttazioni, nausea e vomito. In altri casi, i sintomi sono del tutto assenti. L'ulcera peptica è intermittente e periodica, cioè si presenta a cicli, in cui le riacutizzazioni sono intervallate da temporanei periodi di apparente guarigione. Per ragioni ancora sconosciute, i sintomi si riacutizzano più frequentemente in primavera e autunno, rispetto al resto dell'anno. Shutterstock Sintomi simili, ma in tempi diversi Esistono due tipi di ulcera: gastrica e duodenale. Un tipico segno dell' ulcera duodenale è un senso di fame dolorosa che compare soprattutto durante la notte oppure quando si è a digiuno; questo disturbo si placa semplicemente mangiando qualcosa che tamponi l'eccessiva acidità gastrica, tipo un pezzettino di pane.

Anche l'ulcera gastrica presenta questo tipo di disturbo, ma in genere la differenza è data dal tempo di comparsa del dolore rispetto al pasto: entro mezz'ora per l'ulcera gastrica e dopo due ora per quella duodenale. Pur condividendo alcuni sintomi, l'ulcera gastrica e quella duodenale sono per molti aspetti diverse l'una dall'altra; vengono perciò approfondite separatamente: Ulcera gastrica

Ulcera duodenale Ulcera Peptica: quali sono le possibili complicanze? L'ulcera peptica può complicarsi con un' anemizzazione progressiva .

Nei casi più gravi, invece, il danno può provocare emorragie e occlusioni dovute alla cicatrizzazione dei tessuti. L'emorragia digestiva si verifica quando l'ulcera, diventando sufficientemente profonda, arriva ad erodere i vicini vasi sanguigni.

dovute alla cicatrizzazione dei tessuti. L'emorragia digestiva si verifica quando l'ulcera, diventando sufficientemente profonda, arriva ad erodere i vicini vasi sanguigni. Nei casi estremi, e fortunatamente più rari, la lesione può estendersi attraverso tutto lo spessore della parete dello stomaco. La perforazione dell'ulcera è estremamente pericolosa, poiché il contenuto acido dello stomaco può fuoriuscire nella cavità peritoneale, provocando gravi danni. L'emorragia digestiva e l'ulcera perforata richiedono sempre un trattamento medico-chirurgico immediato. Attenzione perciò a segnali d'allarme come la comparsa di un intenso dolore trafittivo, simile ad una pugnalata a livello dello stomaco, improvviso e persistente. L'eventuale complicanza emorragica può essere visibile anche ad occhio nudo per l'emissione di feci scure e la comparsa di vomito ematico o di materiale simile a fondi di caffè (vomito caffeano).

Diagnosi Esami per la diagnosi di Ulcera Peptica La diagnosi viene sospettata sulla base dei sintomi e confermata da esami, quali la gastroscopia, correlata da biopsie, e l'esame radiografico con mezzo di contrasto. Molto importante è la contemporanea ricerca dell'infezione da Helicobacter pylori. Le indagini destinate a confermare la diagnosi sono importanti anche per accertare la reale natura dei disturbi, dal momento che il tumore allo stomaco e al duodeno si manifesta con sintomi simili a quelli dell'ulcera peptica. La gastroscopia è un esame endoscopico che si effettua introducendo un tubo a fibre ottiche nello stomaco del paziente. Questo consente di osservare direttamente le condizioni del rivestimento interno dello stomaco e del duodeno. Lo stesso esame permette di prelevare piccoli frammenti di tessuto per esaminarli al microscopio. L'esecuzione della biopsia, seguita dall'esame istologico, consente di evidenziare la presenza di Helicobacter pylori o più raramente di cellule tumorali. Oltre che attraverso biopsia, l'infezione da H. pylori può essere diagnosticata mediante l'analisi delle feci e l'urea breath test.

Trattamento La maggior parte delle ulcere sono trattate con successo con farmaci che inibiscono e sopprimono la secrezione gastrica acida, perciò neutralizzano l'acidità e danno alla mucosa il tempo di rigenerare. Nei casi più gravi, può rendersi necessario un intervento chirurgico. Farmaci antiulcera Il trattamento dell'ulcera si basa su farmaci in grado di ridurre l'acidità dei succhi gastrici, come gli inibitori di pompa protonica e gli antagonisti del recettore H2 dell'istamina. In presenza di infezione da Helicobacter pylori, viene associata anche una terapia antibiotica in grado di eradicare l'infezione. Ulcera peptica: quando serve l’intervento? Se nonostante le terapie farmacologiche, l'ulcera peptica: non guarisce

si verificano ripetute emorragie digestive

si perfora o è a rischio di farlo oppure è subentrato un restringimento del piloro può essere necessario ricorrere all'intervento chirurgico. Questo consiste nell'asportazione terminale dello stomaco, situata immediatamente prima del piloro (antrectomia), oppure di ¾ dello stomaco. La porzione residua dello stomaco viene poi collegata con l'intestino (gastroenterostomia).